По меньшей мере, 36 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу
Шестеро пострадали. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики в своем «Твиттере». Ранее была информация о 25 погибших. На месте продолжают работать врачи, спасатели и психологи. Автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 метров. По одной из версий, к аварии могло привести столкновение с другим автомобилем.
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