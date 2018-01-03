По меньшей мере, 36 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Перу

Шестеро пострадали. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики в своем «Твиттере». Ранее была информация о 25 погибших. На месте продолжают работать врачи, спасатели и психологи. Автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 метров. По одной из версий, к аварии могло привести столкновение с другим автомобилем.