Пантера насмерть загрызла человека в Подмосковье
ЧП произошло в деревне Обновленный Труд в Истринском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД. По данным источника правоохранительных органах, животное, которое содержалось в частном зверинце, напало на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы его покормить. Хищник перегрыз ему шею, после чего сбежал из клетки. Спустя несколько часов пантеру удалось поймать и вернуть в вольер. По данному факту проводится проверка.
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