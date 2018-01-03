Пантера насмерть загрызла человека в Подмосковье

ЧП произошло в деревне Обновленный Труд в Истринском районе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД. По данным источника правоохранительных органах, животное, которое содержалось в частном зверинце, напало на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы его покормить. Хищник перегрыз ему шею, после чего сбежал из клетки. Спустя несколько часов пантеру удалось поймать и вернуть в вольер. По данному факту проводится проверка.