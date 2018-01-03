Российская саночница Татьяна Иванова сможет продолжить участвовать в международных соревнованиях, а главный тренер сборной России Альберт Демченко — присутствовать на них в качестве официального лица. Антидопинговая комиссия Международной федерации санного спорта не нашла оснований для наложения запрета. Дисциплинарная комиссия не смогла с полной уверенностью установить факт нарушения спортсменами антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. 22 декабря МОК объявил о пожизненном отстранении Демченко и Ивановой и аннулировании их результатов на Играх-2014.

Ближайший этап Кубка мира пройдет с 6 по 7 января в немецком Кенигзее. Сегодня начнутся официальные тренировки, предваряющие соревнования.