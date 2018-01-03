Украинский артист Андрей Данилко назвал бессмысленным запрет российских фильмов на Украине
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, назвал бессмысленным запрет российских фильмов на Украине. Обойти запрет сможет каждый, сказал Данилко в эфире телеканала «112 Украина». При этом он в целом положительно отозвался о российских артистах и высказался против запрета их въезда в страну.
В 2015 году на Украине вступил в силу закон, позволяющий запрещать показ фильмов и сериалов.
Комментарии4
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boseal 03 января 2018 | 02:45
Андрей Данилко наверно не в курсе, что смысл вна Украине давно не котируется, а важна лишь гiднiсть.
zemljanka 03 января 2018 | 02:46
Не имела смысла война. Остальное - следствие.
salut__521 03 января 2018 | 02:53
Сердючке недодают российского бабла?..
pnh__ptn 03 января 2018 | 03:13
Действительно. Гораздо больше смысла было бы в запрете российских фильмов в России.