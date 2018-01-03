Украинский артист Андрей Данилко назвал бессмысленным запрет российских фильмов на Украине

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, назвал бессмысленным запрет российских фильмов на Украине. Обойти запрет сможет каждый, сказал Данилко в эфире телеканала «112 Украина». При этом он в целом положительно отозвался о российских артистах и высказался против запрета их въезда в страну.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, позволяющий запрещать показ фильмов и сериалов.