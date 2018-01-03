Центризбирком решил обратиться в Верховный суд с иском об отмене собственного решения от 28 декабря
Выяснилось, что у кандидата на должность президента Александра Чухлебова есть вид на жительство в Финляндии. Такие данные предоставило МВД. Как пишет «Фонтанка.ру», 39-летний предприниматель из Петербурга в сентябре 2014 года сам проинформировал об этом областное управление ФМС. Он утверждает, что финские власти уже аннулировали вид на жительство.
В этой связи ЦИК решила обратиться в суд, чтобы он поставил точку в этом споре.
Комментарии1
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brandfa 03 января 2018 | 02:18
Цирк изображает из себя ЦИК.