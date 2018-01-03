Z Архив новостей новости
5 1 6 278
02:06, 03 января 2018

Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона

Это произошло после того как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Временно исполняющим обязанности президента назначили председателя парламента или премьер-министра. В ближайшие дни один из них сможет подписать указы о назначении семи новых членов правительства.

Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sjuzanna 03 января 2018 | 03:23

Все это очень прискорбно. Разве Додон не знает, что Молдавия - парламентская республика? Значит курс Додона и курс парламента сильно расходятся.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 декабря Поздравить…

5 272 6 6339 28.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

С Днем рождения, Советский Союз! Несмотря на все те гадости, которые мы слышим про Советский союз с экранов, из СМИ и из поганых ртов нашей элитки, только возрождение нашей великой Родины является гарантией мира в наших домах — мира и счастья для всех…

5 678 6 40078 30.12
Kпраздники, мнения
Блоги

+ В Крыму маленькая девочка получила в подарок лабрадора от президента России В Крыму маленькая девочка получила в подарок лабрадора от президента России Ранее мама ребёнка написала Владимиру Путину просьбу подарить собаку, потому что у семьи нет денег её купить…

5 246 6 15529 31.12
8читать ;смотреть
Kвидео, крым, дети, путин, животные, события
Новости

В Киеве состоялось факельное шествие в память о лидере националистов Степане Бандере В акции приняли участие, по разным оценкам, от 600 до тысячи человек…

5 158 6 10294
Блоги

Николай Кочелягин видеоблогер, канал IDialogia

Майдан не только лишь зло Зарплаты и пенсии в реальном выражении снизились, чего нельзя сказать о ценах. Средняя зарплата сейчас не превышает 300 долларов, а до майдана она была выше 400

5 156 6 10259 27.12
Kукраина, власть, общество, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Ах, как хочется в Советский Союз! Нельзя жить прошлым, нельзя жить старыми победами. У России есть вполне понятный путь развития…

5 470 6 36615 27.12
Kистория, фото, события
Блоги

Григорий Меламедов политолог

Вред от бойкота: только цифры Именно там у Навального больше всего шансов уменьшить явку, — за счет неприхода тех, кто был за Прохорова. Кто будет в выигрыше?..

5 115 6 9022 29.12
Kполитика, выборы, навальный, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Выборы без Навального – это выборы? Когда борьба политиков за демократию превращается в борьбу демократов за себя и против других демократов одновременно, это означает, что политиков поразил вирус политического эгоизма…

5 421 6 35173 29.12
Kполитика, навальный, выборы, мнения
Голосование
Заявление Госдепа США о недопуске Алексея Навального на выборы — это вмешательство во внутренние дела России?
5 120 6 10735 27.12
Блоги

Илья Варламов блогер

Великий украинский праздник — день рождения Бандеры Нет таких идей, которые могут оправдать насилие. Поэтому и Бандера, и Сталин, и Гитлер для меня находятся примерно в одном котле ада…

5 310 6 28961 02.01
Kукраина, бандера, история, общество, акции, фото, мнения
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

Ассиметричный экспорт: Россия положит конец терроризму и «цветным переворотам» в мире По большому счету ничего не мешает России экспортировать не только вооружения, но и, например, те же механизмы предотвращения насильственных госпереворотов, осуществляемых извне…

5 59 6 5730 28.12
Kрф, политика, революции, терроризм, наркомания, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..

5 351 6 35356 27.12
Kполитика, общество, выборы, мнения
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина «Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам»...

5 348 6 42058 31.12
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, праздники, события
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Либеральный террор, или Комитет по этике Вы не чувствуете, сколько ханжества в популярном слове ПОЗОРИЩЕ? И что употреблять его и есть позорище? Что полезного вы сделали в своей жизни, чтобы критиковать других, которые хотя бы пытаются?..

5 104 6 12523 28.12
Kполитика, депутаты, общество, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Простое, сложное, главное В любом регионе, в любом городке и селе в ответ на мои требования сделать жизнь людей достойной звучит один и тот же вопрос: а на какие шиши? Отсюда и безнадега…

5 42 6 5200 29.12
Kполитика, общество, финансы, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

2018. Второй тур выборов России нужен как воздух! Я до сих пор уверен, что стране пока нужен Путин, но не засидевшийся Лидер-пенсионер, а Президент-функция, который повернётся к народу лицом и  будет работать на страну…

5 249 6 30625 01.01
Kполитика, путин, выборы-2018, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Резервный фонд России накануне перестал существовать Он присоединился в фонду национального благосостояния…

5 89 6 43463
Интервью Особое мнение

Алексей Навальный гость: Алексей Навальный политик

Мне — и в моем лице сотням тысяч людей, миллионам людей — сказали: «Извините, вы мордой не вышли для того, чтобы участвовать в наших выборах»...

5 366 6 138611 27.12
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Политическая карьера Алексея Навального на этих выборах…
5 67 6 17772 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва превратилась в зону специального режима Народ просто не понимал, что происходит. Люди как «бараны» шли в метро и уезжали крайне недовольные…

5 294 6 211678 02.01
Kмосква, праздники, полиция, общество, безопасность, события
Блоги

Ксения Собчак телеведущая

+ Это настоящее оскорбление памяти миллионов жертв Это настоящее оскорбление памяти миллионов жертв За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам…

5 293 6 120608 27.12
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, фсб, история, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6579285
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3212511

Сегодня в эфире