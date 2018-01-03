Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона

Это произошло после того как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Временно исполняющим обязанности президента назначили председателя парламента или премьер-министра. В ближайшие дни один из них сможет подписать указы о назначении семи новых членов правительства.

Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя.