Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента страны Игоря Додона
Это произошло после того как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Временно исполняющим обязанности президента назначили председателя парламента или премьер-министра. В ближайшие дни один из них сможет подписать указы о назначении семи новых членов правительства.
Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя.
Комментарии1
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sjuzanna 03 января 2018 | 03:23
Все это очень прискорбно. Разве Додон не знает, что Молдавия - парламентская республика? Значит курс Додона и курс парламента сильно расходятся.