Белый дом назвал события в Иране «настоящим народным восстанием»

Акции протеста вызваны падением уровня жизни, разгулом коррупции и недоверием к правящему режиму, заявила представитель администрации президента США Сара Сандерс. По ее словам, международное сообщество не должно оставаться от этого в стороне. Она не исключила, что Вашингтон может ввести новые ограничительные меры против Ирана в связи с событиями в стране. Однако уточнила, что Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по поводу санкций, а также по вопросу об окончательном выходе из соглашения по иранской ядерной программе.