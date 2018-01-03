Белый дом назвал события в Иране «настоящим народным восстанием»
Акции протеста вызваны падением уровня жизни, разгулом коррупции и недоверием к правящему режиму, заявила представитель администрации президента США Сара Сандерс. По ее словам, международное сообщество не должно оставаться от этого в стороне. Она не исключила, что Вашингтон может ввести новые ограничительные меры против Ирана в связи с событиями в стране. Однако уточнила, что Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по поводу санкций, а также по вопросу об окончательном выходе из соглашения по иранской ядерной программе.
Комментарии9
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brandfa 03 января 2018 | 02:14
Иран -1 ... у Додона положение весьма шаткое ... Мадурас, тоже долго не продержится ... блин, всё меньше и меньше товарищей ...
edyatel 03 января 2018 | 03:02
brandfa: Неправильно формулируете.
Надо говорить так.
Всё дальше и дальше тянутся щупальцы США.
Надо казнить каждого кто лезет во внутренние дела чужой страны.
pnh__ptn 03 января 2018 | 03:08
edyatel: Ой. За что ты так Путена-то?
boseal 03 января 2018 | 02:42
Я думаю "стражи революции" разберутся с народным гневом, ибо как показывает практика, народный гнев источник бардака....ой что это я - конечно же демократии. Вон в Ливии "демократия", и людей в рабство продают. А санкции для Ирана, как мертвому припарка.
stebinmaku 03 января 2018 | 02:51
Это звучит как суповые пакетики "с настоящим мясом". Глютамат народной революции, усиленный фейсбуком.. А "международное сообщество" - типа смесь перцев и приправ..
А на "Эхе" только вкусовые имитаторы, пытающиеся быть аналогичными натуральным.
captainobvious 03 января 2018 | 03:00
возможно, "настоящее народное восстание" в Иране имело бы шансы на успех, если бы в этой стране, как положено в таких случаях, имелось посольство США... но в Иране посольства США нет! ))
ur_sus 03 января 2018 | 03:24
captainobvious:
Сам-то понял, что накалякал?
zemljanka 03 января 2018 | 03:05
Осел останется ослом...(с)
arkady 03 января 2018 | 03:11
Как любят штаты подбрасывать бензинчик в костёр у соседей. И как жестко тушат любой огонёк у себя.