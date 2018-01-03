Вокруг посольства России в Тегеране усилены меры безопасности
Внутри диппредставительства действуют некоторые ограничения на выезд. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве. Там отметили, что ситуация в Тегеране, несмотря на акции протеста, «в целом стабильная». Массовые протесты начались в Иране 28 декабря. Сообщается о двух десятках погибших и более 400 арестованных.
Комментарии2
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pnh__ptn 03 января 2018 | 03:06
Ну, вот. Не китайское, заметьте. Одним Карловым не обойдется.
ur_sus 03 января 2018 | 03:22
//Там отметили, что ситуация в Тегеране, несмотря на акции протеста, «в целом стабильная». //
Ха! - вот она, "путинская стабильность"! Ну не идиоты?