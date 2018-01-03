Вокруг посольства России в Тегеране усилены меры безопасности

Внутри диппредставительства действуют некоторые ограничения на выезд. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве. Там отметили, что ситуация в Тегеране, несмотря на акции протеста, «в целом стабильная». Массовые протесты начались в Иране 28 декабря. Сообщается о двух десятках погибших и более 400 арестованных.