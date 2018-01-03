Не менее 25 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу

Об этом сообщает перуанское телевиденье со ссылкой на представителя дорожной полиции. Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола». После столкновения автобус упал в пропасть с высоты 100 метров. В салоне находилось примерно 50 пассажиров. Проведение спасательной операции осложняется географией места аварии.