ЛУКОЙЛ подтвердил возгорание на АЗС в районе Марьино

Как сообщили РБК в пресс-службе компании, в щитовом помещении заправки произошел хлопок.

Возгорание ликвидировано в течение 7 минут. Пострадавших нет, в результате инцидента поврежден проезжавший мимо автомобиль. Работа заправки временно приостановлена.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в отдельно стоящем строении на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Информагентства уточняли, что пожар возник на автозаправочной станции ЛУКОЙЛ. На видео с места происшествия, опубликованном изданием Life, видны разбросанные куски утеплителя рядом с АЗС и асфальт, залитый пеной.