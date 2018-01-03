Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис считает необходимым восстановить отношения с российскими властями
В интервью местным СМИ он назвал прежнюю политику изоляции невыгодной для Евросоюза. По его словам, к возобновлению связей с Москвой нужно подходить прагматично, одновременно нельзя отказаться и от стратегических позиций по Украине. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что важно «сотрудничать и торговать» с Россией, а не воевать.
Комментарии9
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nikitin43 03 января 2018 | 01:14
литва пока ещё не ввела войска на таймыр в защиту литовцев проживающих там .
leomosk16 03 января 2018 | 01:33
///Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис считает необходимым восстановить отношения с российскими властями.///
Дело правильное и хорошее!
И начать его нужно с покаяния Литвы и литовцев за преступления литовских нацистов во время Второй Мировой.
За массовые, хорошо организованные убийства ими евреев, русских, белорусов.
Да и прекратить целенаправленное возрождение, героизацию литовского нацизма сейчас...
contador 03 января 2018 | 01:21
Ну что припекло убогих.
demokratia 03 января 2018 | 01:29
Про какие отношения с режимом путина можно говорить. Я даже не представляю.
ltvjrhfn1 03 января 2018 | 01:44
demokratia:
не расстраивайся, с тобой, амёбой, обязательно посоветуются по этому поводу.
fresh_breeze 03 января 2018 | 01:30
"Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что важно «сотрудничать и торговать» с Россией, а не воевать."
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Контрсанкции Москвы начинают приносить свои плоды.
Но под словами Дали готов подписаться.
salut__521 03 января 2018 | 01:43
Нужно дружить с Москвой, а не воевать?.. Ну ещё б родил - нужно есть, а не голодать, или, нужно ходить в сортир, а не в штаны... Не, совсем скверно соображает этот Сквярнялис. Да кто ж против дружбы-то?.. Но не с диктаторско же режимом обниматься. Пущай сначала клыки себе фашистские вырвут, дырки залечут, а там и поцеловаться не грех...
davi__koloradov 03 января 2018 | 01:56
Эти речи - всего лишь пряник, которым в комбинации с кнутом санкций Запад загоняет взбесившуюся рашку в стойло. ;))
captainobvious 03 января 2018 | 02:37
это Литва что-ли Россию изолировала? ну-ну... в таких случаях каждый раз вспоминается британская газета, которая сообщала, что "Густой туман прервал паромное сообщение между Британскими островами и Европой. Континент изолирован" ))