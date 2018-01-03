///Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис считает необходимым восстановить отношения с российскими властями.///

В интервью местным СМИ он назвал прежнюю политику изоляции невыгодной для Евросоюза. По его словам, к возобновлению связей с Москвой нужно подходить прагматично, одновременно нельзя отказаться и от стратегических позиций по Украине. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что важно «сотрудничать и торговать» с Россией, а не воевать.