Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Вашингтону поделиться опытом разгона протестных акций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Вашингтону поделиться американским опытом разгона протестных акций. «Нет сомнений, что делегации США есть, что рассказать миру. Например, … поведать в деталях, как проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова в Фейсбуке. Таким образом она прокомментировала слова постпреда США при ООН Никки Хейли о созыве экстренного заседания Совбеза и СПЧ ООН по Ирану. О намерении созвать такое заседание Хейли заявила в связи с событиями в Иране. Там с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.
Комментарии32
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beobachter 03 января 2018 | 01:15
Такого опыта, как у российского ОМОНа, нет ни у кого. Такая скромность Машки, игнорирующий этот богатейший опыт удивительна.
sirwalterscott 03 января 2018 | 01:38
Машка, иди голову помой.
zemljanka 03 января 2018 | 02:22
Ниже плинтуса штат МИДа России.
Позорит Мария Россию.
salut__521 03 января 2018 | 01:17
В ответ официальный Вашингтон должон посоветовать путриотической представительнице не сувать свой длинный фашистский язвительный нос в демократические дела, да и вообще сначала привести в порядок паклю на голове.
ltvjrhfn1 03 января 2018 | 01:33
salut__521:
утырок, а ты уснуть не можешь, не соснув у дяди сэма)
salut__521 03 января 2018 | 02:46
ltvjrhfn1: кто там на связи копошится? Захаровский отсос?.. Салют, эротомаш!..
ltvjrhfn1 03 января 2018 | 03:13
salut__521:
ну вот, ты опять гнилым салом при отсосе рыганул.. какел, а ведь тебя предупреждали.
sim202_ 03 января 2018 | 01:19
Маня, ты уж тогда поделись методами провокаций на Болотной.
Классику должны знать все.
ltvjrhfn1 03 января 2018 | 01:36
sim202_:
абсолютно правы. Действия и провокации российской полиции ничем не отличаются от действий их американских коллег.
tks 03 января 2018 | 02:39
ltvjrhfn1: То есть, даже такому ботопуту, как вы, и то видно, что в мая 12-го на Болотной была совершена подлая мусорская провокация?
ltvjrhfn1 03 января 2018 | 03:09
tks:
а ты, плевок засохший, в этом сомневался? так может ты ещё и провокации американских копов осуждаешь?
demokratia 03 января 2018 | 01:22
Зачем МИД России и Марии Захаровой нужен ещё американским опыт по разгону протестных акций.
По моему у РФ-путина своего опыта по разгону мирных протестных акций хватает - хоть отбавляй.
ltvjrhfn1 03 января 2018 | 01:38
demokratia:
ну всё-таки по применению водомётов, резиновых пуль и разнообразных газов нам пока американцев не догнать..
kaif 03 января 2018 | 01:24
Вообще-то там людей убивают.
crush_test_driver 03 января 2018 | 02:24
kaif: Дикий народ-с... если в полицию кидают булыжником или гнилым помидором, она отвечает струей или резинкой. А если начинают шмалять из РПГ, тогда и ответка соответствующая
niko1268 03 января 2018 | 01:32
Хватит языком молоть. Когда будет стриптиз от маши для наших стариков???)))
point3d 03 января 2018 | 01:35
Просто отлично. Если уже Захарова начинает бесится то значит плохо дело у сатанистов в Иране и качается трон :))
furk 03 января 2018 | 01:36
Тот случай, когда Захаровой лучше пить, чем говорить.
davi__koloradov 03 января 2018 | 01:37
Нехай Манька похвастается героическим опытом росийского ОМОНа против женщин, детей, и стариков. Нехай также опишет альтернативное использование бутылки из-под шампанского в ментовке.
us101 03 января 2018 | 01:42
Ну во первых, эта дрянь могла бы и рассказать о деталях того самого движения "Occupy Wall Street", я думаю "социально обеспеченному", "сытому" и "довольному" населению России было-бы интересно узнать чего хотели "голодающие" 99% населения США...
А ещё, было-бы неплохо, если-бы эта дрянь, объяснила почему Российский МИД так яростно подставляется за спонсоров терроризма по всему миру? Не хочет-ли она рассказать о событиях 70-х годов в Иране и какое отношение к ним имеет Россия?
fresh_breeze 03 января 2018 | 01:46
Как она посмела такое говорить? И кому??? Человеку, который знает даже страну Биномо.
А если серьёзно, то Тегерану не следует затягивать с наведением порядка, а то вот Б. Асад тянул, тянул и страна теперь в руинах, хорошо хоть вообще удалось её отстоять.
Ирану нужно брать на вооружение пример Китая 1989 года. Там тоже была попытка "свободного волеизъявления", пресечённая властями на корню. И ни у кого руки при этом не тряслись, как у нас в августе 1991 г.
grossalex112017 03 января 2018 | 02:00
У моих знакомых в 1993 году руки не тряслись - отстреливали красно-коричневых и в Останкино и у Белого дома только в путь. Нет не тех лохов, что больше сотни положили в парке. а снайперов
А в Китае на площади если помнишь - мужик перед танком почти сорок минут стоял :)) Там не винтили случайных теток на Пушке и не вносили в автозак пять-шесть лбов в стиле звездочка.
grossalex112017 03 января 2018 | 01:52
Ребятушки внимательно смотрите съемки разгонов - есть масса отличий в тактике и технике. Машкой-балериной все ясно - бухнула коньячку в МИДовском буфете и "Калинка"
Девка так занята процессом говнометания по Штатам, что некогда нормальную укладку сделать.
Кто поумнее и по внимательней сразу найдет отличие и не одно ;))
drtomsky 03 января 2018 | 01:56
Ну а что Мария Захарова должна сказать. Когда в союзниках Иран и Хезболла выбор невелик. Расхлебывает похлебку, заваренную ее боссами. Женщину лишь пожалеть можно.
hrzn877 03 января 2018 | 01:56
Глупее примеров не придумать - и в одном, и в другом случае события совершенно несравнимы с российскими ни по одному параметру. Не дал Господь мозгов, вот беда...
canary 03 января 2018 | 01:57
ну, а почему бы свой опыт не предложить?
timber_head 03 января 2018 | 02:03
"Официальный представитель МИД России Мария Захарова"
Охренеть. УЖе "официальный представитель МИД"? В нормальной стране её бы в бордель на должность "мадам" не взяли, настолько тупая и вульгарная.
kp6ic 03 января 2018 | 02:04
какое-то передергивание. жопу с пальцем на голубом глазу сравнивает. хочется отхлестать ее по щекам и привести в чувство. хотя это ее не поможет.
ursu 03 января 2018 | 02:14
Бывало, их Псаки чихнет только, а наши уже комментариями заливаются, а теперь наша Манька тявкает, тявкает, а её даже не замечают... Зачем ей зарплату платят? Пусть бесплатно позорится и только от своего имени, а не от имени российского народа.
tks 03 января 2018 | 02:37
Как в детском саду её дразнили, так видимо, с тех пор и повелось...
eduard53 03 января 2018 | 02:51
Кремляди впору книжку (или, на крайняк, журнал) уже издавать
"Советы Маньки Захаровой", как приложение к "Раше Тудей".
Такой же мировой успех обеспечен.
pnh__ptn 03 января 2018 | 03:16
посоветовала Вашингтону поделиться американским опытом
Вашингтон! Посоветуй этому трансвеститу хорошего хирурга!