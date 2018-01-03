Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Вашингтону поделиться опытом разгона протестных акций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Вашингтону поделиться американским опытом разгона протестных акций. «Нет сомнений, что делегации США есть, что рассказать миру. Например, … поведать в деталях, как проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как «зачищался» Фергюсон», — написала Захарова в Фейсбуке. Таким образом она прокомментировала слова постпреда США при ООН Никки Хейли о созыве экстренного заседания Совбеза и СПЧ ООН по Ирану. О намерении созвать такое заседание Хейли заявила в связи с событиями в Иране. Там с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.