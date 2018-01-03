США не примут всерьез никакие переговоры с КНДР, пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия

Об этом заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Никки Хейли. Таким образом она озвучила официальную позицию Вашингтона в связи с предложением лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начать переговоры с Сеулом и желанием его страны участвовать в Олимпийских играх. Хейли снова подтвердила тезис о том, что США никогда не признают КНДР ядерной державой и призвала весь «цивилизованный мир оставаться единым и проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя». Кроме того, Хейли пообещала принять дополнительные меры в случае, если Пхеньян решится на еще одно ракетное испытание.

Ранее президент США Дональд Трамп не столь определенно ответил на слова лидера КНДР.