США не примут всерьез никакие переговоры с КНДР, пока Пхеньян не избавится от ядерного оружия
Об этом заявила на пресс-конференции постпред США при ООН Никки Хейли. Таким образом она озвучила официальную позицию Вашингтона в связи с предложением лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начать переговоры с Сеулом и желанием его страны участвовать в Олимпийских играх. Хейли снова подтвердила тезис о том, что США никогда не признают КНДР ядерной державой и призвала весь «цивилизованный мир оставаться единым и проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя». Кроме того, Хейли пообещала принять дополнительные меры в случае, если Пхеньян решится на еще одно ракетное испытание.
Ранее президент США Дональд Трамп не столь определенно ответил на слова лидера КНДР.
Комментарии9
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demokratia 03 января 2018 | 01:13
Такие режимы, как в Северной Корее не должны существовать.
crush_test_driver 03 января 2018 | 02:16
demokratia: Это кто такой умный, что так решил: кому существовать, а кому нет? "Это вам кто-то подсказал или вы сами догадались?" (Це) "Кин-Дза-Дза"
j_partizan 03 января 2018 | 01:22
КНДР перестанет существовать, как только откажется от ядерного оружия.
starsbo 03 января 2018 | 01:23
Если у Кореи не будет ядерного оружия с ней вообще не будут разговаривать.
popyas 03 января 2018 | 01:26
Мочить клопа в сортире, иначи он на стол залезит!
captain_ 03 января 2018 | 01:40
Вы заметили, что какую страну с "высокой духовностью" и "особым путём" ни возьми, везде обязательно жрать нечего. Не иначе, козни мирового жидомассонского правительства. Гггг...
salut__521 03 января 2018 | 01:57
С трудом представляю Ына на переговорах с кем-либо и даже с путиным, ну разве что, допускаю, только с Медведевым или с каким-нибудь другим ослом...
crush_test_driver 03 января 2018 | 02:20
Кто бы сомневался в их такой реакции...
zemljanka 03 января 2018 | 03:00
"Нашли дурака!"