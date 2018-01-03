Северная Корея, по некоторым данным, начала подготовку к новому ракетному запуску
Он может состояться в течение недели, — сообщают источники телеканала CBS. По их данным, подготовительные работы начались на том же месте, где в ноябре прошлого года проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты. О готовящемся запуске сообщают и источники NBC.
Комментарии6
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fedor_v_glaz 03 января 2018 | 00:49
У Свина бомбит.
fresh_breeze 03 января 2018 | 00:52
Добре.
hastings 03 января 2018 | 00:56
У КНДР победа за победой - фартит!
zemljanka 03 января 2018 | 01:06
Трамп вдохновляет. Перебранкой.
nikitin43 03 января 2018 | 01:09
отход аборта русского мира .
demokratia 03 января 2018 | 01:49
В Северной Корее коммунистический фашизм.
Этот режим должен исчезнуть.
Похоже, что Ким Чин Ына ждёт судьба Саддама Хусейна (Ирак), который тоже
угрожал Америке ядерным и химическим оружием.
США за 6 дней освободили Ирак.
Саддама свои же арестовали, потом судили и казнили.