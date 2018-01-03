Международная федерация санного спорта опубликовала решение антидопинговой комиссии по делам российских саночников
Спортсменке Татьяне Ивановой разрешено продолжать участвовать в международных соревнованиях, а тренеру Альберту Демченко посещать их в качестве официального лица, — сообщает Спорт Экспресс.
22 декабря Международный олимпийский комитет лишил Россию очередных медалей, завоёванных на Олимпиаде в Сочи из-за дисквалификации Демченко и Ивановой. Их обвинили в применении допинга.
Комментарии3
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liquidsky__ 03 января 2018 | 00:34
"Их обвинили в применении допинга."
И, как обычно, спи@дели.
davi__koloradov 03 января 2018 | 00:58
Мядальки сдать придется, они недействительны. А "саношницу" эту в следующий раз снова поймают и выкинут. ;))
a_i_zhukov 03 января 2018 | 01:04
новости про допинг - хлеб для осина