Международная федерация санного спорта опубликовала решение антидопинговой комиссии по делам российских саночников

Спортсменке Татьяне Ивановой разрешено продолжать участвовать в международных соревнованиях, а тренеру Альберту Демченко посещать их в качестве официального лица, — сообщает Спорт Экспресс.

22 декабря Международный олимпийский комитет лишил Россию очередных медалей, завоёванных на Олимпиаде в Сочи из-за дисквалификации Демченко и Ивановой. Их обвинили в применении допинга.