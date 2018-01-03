Жители Москвы и области в ночь на четверг смогут увидеть звездопад

На Землю обрушится метеорный поток. Квадрантиды будут падать со скоростью до 120ти метеоров в час, сообщает РИА «Новости». Пик Квадрантид придётся на десять-одиннадцать вечера. Правда в это время звездопад будет незаметным из-за света полной луны, говорят астрономы. Лучше всего наблюдать за эффектным природным явлением в предрассветные часы. Поэтому у москвичей есть шанс посмотреть на метеорный поток в ночь на четверг. Мощный звездопад можно будет увидеть невооружённым глазом. Главное, чтобы небо было ясным. Поклонникам астрономических шоу советуют отправиться за город, чтобы получить истинное удовольствие от зрелища. Последний раз звездный дождь земляне могли наблюдать в августе. Тогда из-за повышенной активности Персеид метеорный поток был в полтора раза плотнее обычного.

Падение Квадрантидов впервые описал в 1825 году итальянский ученый Антонио Брукаласси.