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00:00, 03 января 2018

Жители Москвы и области в ночь на четверг смогут увидеть звездопад

На Землю обрушится метеорный поток. Квадрантиды будут падать со скоростью до 120ти метеоров в час, сообщает РИА «Новости». Пик Квадрантид придётся на десять-одиннадцать вечера. Правда в это время звездопад будет незаметным из-за света полной луны, говорят астрономы. Лучше всего наблюдать за эффектным природным явлением в предрассветные часы. Поэтому у москвичей есть шанс посмотреть на метеорный поток в ночь на четверг. Мощный звездопад можно будет увидеть невооружённым глазом. Главное, чтобы небо было ясным. Поклонникам астрономических шоу советуют отправиться за город, чтобы получить истинное удовольствие от зрелища. Последний раз звездный дождь земляне могли наблюдать в августе. Тогда из-за повышенной активности Персеид метеорный поток был в полтора раза плотнее обычного.

Падение Квадрантидов впервые описал в 1825 году итальянский ученый Антонио Брукаласси.

Комментарии

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delovoy_podolsk 03 января 2018 | 00:14

А где в собщении информация о причастности к явлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва или на худой конец Собянина с Российскими чиновниками? Зачем тогда сообщили? За это же не платят!

beltat 03 января 2018 | 00:16

Мощный звездопад можно будет увидеть невооружённым глазом. Главное, чтобы небо было ясным. Поклонникам астрономических шоу советуют отправиться за город, чтобы получить истинное удовольствие от зрелища.
----------------------
Правда, небо в последние дни стабильно в тучах и никаких прояснений, судя по прогнозам метеорологов, не предвидится - но, может быть, всё-таки отправиться ближе к полуночи за город, раз советуют?

tks 03 января 2018 | 00:23

Знамение сие есть великое.

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