Президент Молдавии Игорь Додон обвинил Конституционный суд республики в грубом нарушении законодательства

Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук. Накануне суд временно ограничил полномочия Додона. Это решение позволит в обход президента назначить главу МИДа и еще шесть членов кабмина страны, пишет агентство «Интерфакс».

К ситуации с ограничением полномочий президента Молдавии привело стремление России контролировать эту республику. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.

Напомним, группа депутатов молдавского парламента обратилась в Конституционный суд с просьбой временно приостановить полномочия Игоря Додона, поскольку тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.