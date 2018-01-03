Президент Молдавии Игорь Додон обвинил Конституционный суд республики в грубом нарушении законодательства
Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук. Накануне суд временно ограничил полномочия Додона. Это решение позволит в обход президента назначить главу МИДа и еще шесть членов кабмина страны, пишет агентство «Интерфакс».
К ситуации с ограничением полномочий президента Молдавии привело стремление России контролировать эту республику. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский.
Напомним, группа депутатов молдавского парламента обратилась в Конституционный суд с просьбой временно приостановить полномочия Игоря Додона, поскольку тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.
Комментарии12
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nikitin43 03 января 2018 | 00:12
скоро присоединится к януковичу и герою лугандона плотницкому , будут на 9 - е мая с вованом на красной площади стоять , веселуха.
raffal 03 января 2018 | 00:18
nikitin43:
Президент Молдовы очень рискует, задираясь с Конституционным судом. Судебные функции выходят за пределы его полномочий, как главы исполнительной власти. Очевидно, что две ветви власти: законодательная и судебная, ополчились на президента. Это означает, что начался обратный отсчёт его деятельности на этом посту.
seryj_wolk 03 января 2018 | 00:29
raffal: Дондону надо попросить у Путина путевку в Крым для успокоения нервишек. Подлечит нервишки, поест супчика из крымской воды с какашками, тогда и сможет пережить временное отстранение. А мы ведь с вами знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.
raffal 03 января 2018 | 00:41
seryj_wolk:
Очевидно, что даже Молдова ушла вперёд в части современного государственного строительства, что касается незыблемого принципа разделения властей. Россия же на глазах превращается в отсталую, полуфеодальную деспотию. "Царь всея руси" и послушные ему суд (иллюзия правосудия) и дума (пародия на парламентаризм).
zemljanka 03 января 2018 | 00:46
Главное, чтобы не просил помощи по восстановлению своих полномочий. Чтобы не открыли придурки еще один фрон .
raffal 03 января 2018 | 02:10
zemljanka:
Здесь Молдове повезло. Она граничит с дружественными странами Румынией и Украиной. Российский контингент в "приднестровье" оторван от метрополии, со сложной логистикой, и т.с. "перекрыть кислород" не станет проблемой. Кроме того, агрессивные поползновения "большого брата" дадут новый импульс стремлению к воссоединению с Румынией. И тогда дело придётся иметь с НАТО,
virgenu 03 января 2018 | 00:17
Пример заразительный! Вдруг КС Зорькина приостановит деятельность Путина за многочисленные нарушения Конституции и узурпирование власти?
valeriy_n 03 января 2018 | 00:22
virgenu: Вся беда, что он не молдаванин. Духа не хватит.
ahtanizovka 03 января 2018 | 00:28
Да, просто вор—олигарх захотел взять власть в свои руки. Как прям у нас МБХ с БАБом в 90-е☝️
s_gitin 03 января 2018 | 00:40
А петушка золотого нет поблизости?
andy66 03 января 2018 | 00:42
Лизание чекистских сапог никогда не бывает без последствий
antirussianempire 03 января 2018 | 00:59
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду будет временно исполнять обязанности президента страны на период назначения новых министров и вице-премьеров правительства и принятия у них присяги.
"Конституционный суд в качестве гаранта Конституции вынес вердикт, позволяющий преодолеть созданную президентом Игорем Додоном ситуацию с блокированием деятельности государственных институтов. В качестве исполняющего обязанности президента в ближайшее время я подпишу указ о новых правительственных назначениях и приму присягу у новых министров и вице-премьеров", - отметил Канду.
Короче, путинская шестёрка Додон уже никто и звать его никак.