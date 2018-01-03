Вашингтон рассматривает вопрос о санкциях против Ирана из-за действий местных властей в отношении протестующих
Это один из возможных вариантов, — сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Ранее пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сказала, что США считают протесты в Иране «народным восстанием». По её словам, доверие людей к властям Ирана оказалось подорванным из-за плохого управления, коррупции и авантюристской политики за рубежом. «Иранский режим тратит богатства своего народа на распространение воинственной идеологии и терроризма за пределами страны», — сказала пресс-секретарь. Её слова приводит агентство РИА «Новости».
Между тем духовный лидер Ирана Али Хаменеи винит в беспорядках и волнениях в Иране врагов исламской республики. Об этом он заявил накануне.
О каких именно врагах идёт речь, Хаменеи не уточнил. Массовые антиправительственные акции в Иране начались 28 декабря и продолжаются до сих пор. В столкновениях протестующих с полицией погибли не менее 20 человек. Постпред США при Организации Объединённых наций Никки Хейли сообщила, что Вашингтон в связи с событиями в Иране в ближайшее время планирует созвать специальные заседания Совбеза и Совета по правам человека ООН.
Комментарии18
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nikitin43 03 января 2018 | 00:19
иран уже лёг под санкциями , даже местные скрепы и нквд не помогает .россии хорошо , мы строим мост ротенберга в светлое будущее .
nelibermot15 03 января 2018 | 01:47
"Белый дом назвал события в Иране «настоящим народным восстанием»"
Ну да, ну да, у себя эта сволота чуть что сразу армию бросает на подавление
nns33 03 января 2018 | 00:21
Не скажет же их духовный лидер ,что власть виновата в том,что не замечала проблем людей в своей стране.Но президент это признал.Бедность и безработица вынудили людей идти на крайние меры и под пули.Справедливо требование: займитесь своей страной!
tks 03 января 2018 | 00:21
Своей столь идиотской "поддержкой" Штаты только подольют бензинчику в кострище упоротой пропаганды, и сыграют на руку самым отмороженным исламистам в иранском правительстве.
neyexo 03 января 2018 | 00:38
tks: в иранском правительстве люди нормальные - но у них власти мало. Так есть верховный лидер и его силовики, вы понимаете как
ugiazov 03 января 2018 | 00:43
neyexo: Иранское правительство от имени Аллаха захапало всю власть,
point3d 03 января 2018 | 01:45
tks: Исламисты в любом случае начнут массовые побоища несогласных с ухудшением жизни в стране, это без вариантов.
А Штаты действуют правильно, сейчас отличный повод ввести санкции, ослабить позиции исламистов и усилить недовольства. И ЕC будет трудно продолжать поддерживать исламистов Ирана и оставаться в белом.
tks 03 января 2018 | 01:59
point3d: Вы, насчет поддержи ЕС имеете ввиду позицию Евросоюза по "ядерной сделке"?
vata40 03 января 2018 | 00:29
Трамп ни как не придумает причину вернуть санкции Ирану. Пиндосам как и нам нужна нефтьпо
vata40 03 января 2018 | 00:32
vata40: По 100 баксов за бочку
rus215 03 января 2018 | 00:47
vata40: по 100000
вот поэтому то их сланцевая стоит дешевле бренат вот уже второй десяток лет да?
ugiazov 03 января 2018 | 00:45
vata40: У США своей нефти хоть залейся. И Трамп разрешил её продавать.
vata40 03 января 2018 | 00:52
ugiazov: США нефтедобывающая страна и по добычи опережает Россию. Себестоимость добычи дорогая. Обама снял санкции с Ирана, хотел Вована нагнуть и ударил в том числе по своим нефтедобытчики и стратегическим союзникам Саудитам.
zemljanka 03 января 2018 | 00:39
Иранцам бескровной смены власти.
vata40 03 января 2018 | 00:40
zemljanka: и вам не хворать
stalinator 03 января 2018 | 00:41
Наложили бы себе в руки, накладывальщики.
demokratia 03 января 2018 | 01:09
Участники уличных акций выражают недовольство высокими ценами на продукты, а также коррупцией. - ЭТО ИХ ЗАКОННОЕ ПРАВО.
Евросоюз призвал власти Ирана уважать право граждан на мирные собрания.
ЭТО ЛОГИЧНО и ПРАВИЛЬНО. - А КАК ПОДРУГОМУ ?
Власти США выразили поддержку протестующим - ЭТО НОРМАЛЬНО ! ! !
Я ТОЖЕ поддерживаю протестующих.
Власти Ирана должны прислушаться к протестующим. Пойти на переговоры с ними. Принять разумные решения и действия, не доводя ситуацию до насилия, кровопролития или до абсурда.
point3d 03 января 2018 | 01:53
demokratia: Прислушаться? Власти Ирана, это как если бы в России всем правили Протоиреи Чаплины которых дополнительно еще накачали озверином.