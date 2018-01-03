Вашингтон рассматривает вопрос о санкциях против Ирана из-за действий местных властей в отношении протестующих

Это один из возможных вариантов, — сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Ранее пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сказала, что США считают протесты в Иране «народным восстанием». По её словам, доверие людей к властям Ирана оказалось подорванным из-за плохого управления, коррупции и авантюристской политики за рубежом. «Иранский режим тратит богатства своего народа на распространение воинственной идеологии и терроризма за пределами страны», — сказала пресс-секретарь. Её слова приводит агентство РИА «Новости».

Между тем духовный лидер Ирана Али Хаменеи винит в беспорядках и волнениях в Иране врагов исламской республики. Об этом он заявил накануне.

О каких именно врагах идёт речь, Хаменеи не уточнил. Массовые антиправительственные акции в Иране начались 28 декабря и продолжаются до сих пор. В столкновениях протестующих с полицией погибли не менее 20 человек. Постпред США при Организации Объединённых наций Никки Хейли сообщила, что Вашингтон в связи с событиями в Иране в ближайшее время планирует созвать специальные заседания Совбеза и Совета по правам человека ООН.