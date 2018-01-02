Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Шэньчжэне, переиграв в трех сетах американку Элисон Риске.

Новый Год Шарапова начала без раскачки. Одержав в Китае уже две победы . Во втором круге Элисон Риске из США оказала Маше достойное сопротивление и даже сумела взять первый сет. Тем более, что россиянка, уповавшая на мощь своей подачи, допускала поначалу много двойных ошибок. Которых в итоге накопилось аж 9 штук! Тем не менее два следующих сета Шарапова провела куда собраннее. И благополучно вышла в четвертьфинал турнира. Где сыграет с теннисисткой из Казахстана Зариной Дияс.

Интересено, что российская спортсменка впервые выступает в Шенчжене. И по ее словам, была приятно удивлена атмосферой и, особенно, посещаемостью этого турнира. На обоих матчах с участием россиянки трибуны были заполнены до отказа.

Напомним, что на сегодняшний день в рейтинге Женской теннисной Ассоциации Мария Шарапова занимает 59-е место.