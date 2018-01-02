Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Шэньчжэне
Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в китайском Шэньчжэне, переиграв в трех сетах американку Элисон Риске.
Новый Год Шарапова начала без раскачки. Одержав в Китае уже две победы . Во втором круге Элисон Риске из США оказала Маше достойное сопротивление и даже сумела взять первый сет. Тем более, что россиянка, уповавшая на мощь своей подачи, допускала поначалу много двойных ошибок. Которых в итоге накопилось аж 9 штук! Тем не менее два следующих сета Шарапова провела куда собраннее. И благополучно вышла в четвертьфинал турнира. Где сыграет с теннисисткой из Казахстана Зариной Дияс.
Интересено, что российская спортсменка впервые выступает в Шенчжене. И по ее словам, была приятно удивлена атмосферой и, особенно, посещаемостью этого турнира. На обоих матчах с участием россиянки трибуны были заполнены до отказа.
Напомним, что на сегодняшний день в рейтинге Женской теннисной Ассоциации Мария Шарапова занимает 59-е место.
Комментарии3
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aleksandr39 02 января 2018 | 15:07
Ну все ,опять встала с колен .
pravdatut 02 января 2018 | 15:12
Пора ей сдать паспорт РФ и не троллить политиков.
trans 02 января 2018 | 15:22
Ну зачем врать - "трибуны на обоих матчах были наполнены до отказа!" Не знаю как вчера, а сегодня стадион был заполнен лишь на четверть, трансляцию ведь показывают.
Кстати, сегодняшняя соперница Шараповой занимает в рейтинге лишь 70-е место.