В Калифорнии стали официально продавать марихуану
Теперь ее могут купить все желающие, а не только по медицинским назначениям.
Разрешение на употребление наркотиков для России неприемлемо, — сказал «Эху Москвы» первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По словам Онищенко, Калифорния отличается вольнодумством и распущенностью нравов.
Комментарии5
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polsan 02 января 2018 | 15:05
Боярышник он конечно много лучше и скрепоносней и долбит уж до самого конца! ))
rassvet_12 02 января 2018 | 15:10
polsan: Что боярышник, что виски или коньяк, суть- спирт.
rassvet_12 02 января 2018 | 15:07
Очереди выстроились как за колбасой, нариков много.
al101_2 02 января 2018 | 15:20
А , вот путриоты не боятся покупать виллы в распущенной и вольнодумной Калифорнии.
Думаю, и Онанищенко бы был не против обзавестись таковыми в распущенной Калифорнии.
democ 02 января 2018 | 15:28
"По словам Онищенко, Калифорния отличается вольнодумством и распущенностью нравов."
200 лет прошло, а всё на Руси вольнодумство - это "мерзость", с которой надо бороться всеми правдами и не правдами, даже языком истинного патриота Онищенко.