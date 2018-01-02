В Калифорнии стали официально продавать марихуану

Теперь ее могут купить все желающие, а не только по медицинским назначениям.

Разрешение на употребление наркотиков для России неприемлемо, — сказал «Эху Москвы» первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, Калифорния отличается вольнодумством и распущенностью нравов.