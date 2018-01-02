Житель Новгородской области во время празднования нового года отрезал голову своему знакомому
Мужчина выбросил ее на улицу. Это сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Комментарии11
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blahovdav 02 января 2018 | 15:06
///фошисты.....
padun 02 января 2018 | 15:10
blahovdav: Нееее........ Больше похоже на чурок.
putinnavsegda 02 января 2018 | 15:07
Вот это праздник, вот это по-нашему!
gvs 02 января 2018 | 15:08
86% голова нужна только для того, чтобы ей есть
ura_123 02 января 2018 | 15:10
Опаньки... Ничего себе робятишки водочкой полакомились.
ha12raz 02 января 2018 | 15:11
Чиченизация всея Руси.
stebinmaku 02 января 2018 | 15:17
Как в анекдоте про дурдом:
"Петька проснётся, а голова в тумбочке.."
al101_2 02 января 2018 | 15:18
Послал за выпивкой в магазин?
shura813 02 января 2018 | 15:18
После ЗОМБОЯЩИКА голова не нужна!
norgemann 02 января 2018 | 15:28
Боярышник злой попался?
zurrog_ 02 января 2018 | 15:29
Что русскому хорошо - то немцу смерть. Сами же придумали поговорку.