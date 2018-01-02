Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о массовых беспорядках в Иране
Находящимся в стране россиянам рекомендуют по возможности воздерживаться от мест массового скопления людей, — сообщили в ведомстве.
За шесть дней столкновений погибли, по официальным данным, 20 человек. Участники протеста выражают недовольство высокими ценами на продукты и коррупцией.
Комментарии2
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anemon 02 января 2018 | 15:04
Чтобы туристы ЧВК Вагнера не пострадали? Других-то там, кажется, и нет.
taglit 02 января 2018 | 15:17
anemon: а про лозунг "Смерть России!" решили не писать?