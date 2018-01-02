На фоне опасений ядерного конфликта две Кореи готовы сесть за стол переговоров

В Сеуле предложили Пхеньяну срочно провести встречу 9-го января, чтобы обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

«Возобновление диалога может ослабить напряженность в регионе», — сказал «Эху Москвы» глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александр Жебин.

По словам Александра Жебина, переговоры двух Корей значительно снизят угрозу военного конфликта.