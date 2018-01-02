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15:00, 02 января 2018

На фоне опасений ядерного конфликта две Кореи готовы сесть за стол переговоров

В Сеуле предложили Пхеньяну срочно провести встречу 9-го января, чтобы обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

«Возобновление диалога может ослабить напряженность в регионе», — сказал «Эху Москвы» глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александр Жебин.

По словам Александра Жебина, переговоры двух Корей значительно снизят угрозу военного конфликта.

Комментарии

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vladimirgornitsky 02 января 2018 | 15:13

Из того, что Южная Корея предложила переговоры, никак не следует, что две Кореи за стол переговоров готовы сесть две Кореи. Никаких сведений о том, что у Ына закончился рис для населения не было, так что с чего он согласится на переговоры, которые снизили бы угрозу военного конфликта?

pyx 02 января 2018 | 15:20

Жирный хряк ын, показал в своём новогоднем обращении, что сфинктер у него далеко не железный..

ihtamnet 02 января 2018 | 15:19

Что, сам жирдяй с кнопкой приедет?

stalinator 02 января 2018 | 15:28

Хм. Какой-то бред от Кореи Южной.
А Северная Корея что-то такого сделала для Южной Кореи что надо срочно испугаться и идти на переговоры? По моему Ю.Корея занимается тролингом и тем злит С. Корею.

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