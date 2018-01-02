В Росгвардии вновь посоветовали россиянам не выкладывать в соцсетях фотографий из отпуска
В ведомстве пояснили, что это провоцирует квартирные кражи. Больше всего их как раз в новогодний период, — передает «Интерфакс».
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В ведомстве пояснили, что это провоцирует квартирные кражи. Больше всего их как раз в новогодний период, — передает «Интерфакс».
Комментарии8
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Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alo0000 02 января 2018 | 14:35
Я - дома.
oldpartizan 02 января 2018 | 14:42
alo0000: беги пока не поздно.
neyexo 02 января 2018 | 14:42
Так ведь ей работы больше - а работу они любят?
plidurok Андрей Филимонов 02 января 2018 | 14:44
С преступностью у нас полный порядок, в отличие от экономики.
perestarok 02 января 2018 | 14:51
plidurok: "С преступностью у нас полный порядок, в отличие от экономики."
А вот в США и с экономикой всё в порядке и преступности нет вообще.
zolingen 02 января 2018 | 14:56
А что росгвардия создавалась для защиты квартир граждан?
arabmot 02 января 2018 | 15:02
zolingen: Вот я тоже чего-то не въехал, где росгвардия, а где квартирные кражи - ими же обычная ментовка занимается.
tks 02 января 2018 | 15:00
Это предупреждение касается "отпускников", которые типа "ополченцы" в Лугандоне/Донбабве?
Ведь при чем тут это ведомство и квартирные кражи? Если это из вневедомственной охраны предупреждение, то так бы и написали. К тому же, вневедомственная охрана это насчет тех, у кого хаты на сигнализации стоят.