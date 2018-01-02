Резервный фонд России накануне перестал существовать
Он присоединился в фонду национального благосостояния. Это передает РИА. Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться именно туда. Власти рассчитывают, что нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета финансируется из фонда национального благосостояния. По официальным данным, в нем сейчас 3,7 триллиона рублей.
Комментарии28
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cyema_cyem_ 02 января 2018 | 14:35
Фонд перестал существовыать, так как от него остались рожки да ножки.
Формально его не ликвидировали, а присоединили к ФНБ, который теперь и начнут дербанить.
надеются, что его тоже гола на три хватит.
padun 02 января 2018 | 14:51
cyema_cyem_: Одну кубышку вычерпали. Полагаю, что и второй кубышки хватит ненадолго. Ну а дальше как положено: либо в ящик, либо на паперть, либо с кистенём в темный закоулок. При любом варианте участь назавидная!
her 02 января 2018 | 14:56
Власти рассчитывают, что нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета финансируется из фонда национального благосостояния.
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"Патриотические" тупицы ни одной реформы не могут провести, все надеятся когда же нефть вырастет. :-)
norgemann 02 января 2018 | 14:35
Та же участь скоро и ждет "фонд национального благосостояния".
zemljanka 02 января 2018 | 14:35
Власть на выдумки хитра...(с)
oldpartizan 02 января 2018 | 14:38
он утонул?
zor 02 января 2018 | 15:01
oldpartizan: Фонд цел и невредим.Просто в нем нет денег.
vladislav 02 января 2018 | 15:02
oldpartizan: "он утонул?"
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Его утонули.
alo0000 02 января 2018 | 14:38
Есть еще Роснефтегаз. А сколько там - большой секрет для маленькой компании.
prishvin 02 января 2018 | 14:38
Без гаранта, но с резервами - было бы как-то спокойнее..
ha12raz 02 января 2018 | 14:42
Почил в бозе......осталось на три моста или одну олимпиадку и мундиальчик.
askol2016 02 января 2018 | 14:42
Пенсионный Фонд получает трансферты (добавка) из бюджета 3,5 триллиона руб. в год. Следовательно, ФНБ иссякнет примерно через год. Дальше - зубы на полку...
uncleraven 02 января 2018 | 15:03
askol2016: на 1 январь 2018 г объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей.
av_babich 02 января 2018 | 14:43
Власти рассчитывают, что нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета финансируется из фонда национального благосостояния.
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Неужели Аллах профинансирует?
donnarosadalvadores 02 января 2018 | 14:45
Какая милая формулировка пи...ца))
don_ballon 02 января 2018 | 14:46
Силуанов сказал, что на год хватит. Учёного учить-только портить, но кто ходит менять рубли на доллары по утрам, тот поступает мудро. Тарам-пам-пам, на то оно и утро.
sergo_25_26 02 января 2018 | 14:47
а кто здесь еще верит официальным данным?
demokrat62 02 января 2018 | 14:58
Путин успешно уничтожает Россию.В следующие 6 лет окончательно ее добьет
pacak 02 января 2018 | 14:59
Ему хотелось очень выпить, ему хотелось закусить, и оба глаза Вальдемару одним ударом погасить.
wokal 02 января 2018 | 15:06
интересно как они обоснуют когда и тот фонд закончится или просто умолчат
wokal 02 января 2018 | 15:08
вот зачем проводить реформы для колониального народа колониальной властью то что им нужно от России они днём и ночью качают по трубам и обеспечивают
ly4_sveta 02 января 2018 | 15:12
Нефть - это экскременты дьявола, как сказал
один венесуэльский учёный. Сколько можно
на этих дармовых ресурсах наживаться, без
реформ, без инноваций, без изменений?
Прожирать и пропивать на халяву - это все, на
что способны кровавые и воровские чекисты.
banzai58 02 января 2018 | 15:14
Как раз на год и хватит. А может и не хватит - это уж как восстановление Сирии пойдет. Ну и строительство космических 'батутов' никто не отменял.
headhunter_ 02 января 2018 | 15:17
"Резервный фонд России накануне перестал существовать"
Только Вовке ничего не говорите...
gennomov 02 января 2018 | 15:19
Истратили на скрипки да балалайки
irinaapril 02 января 2018 | 15:19
Из него возместили потери ротенбергов да тимченко от санкций, вернув им налоги, начиная аж с 2014 года.В связи с тем, что скоро будут новые санкции на особ, приближённых к Путину, то и оставшийся фонд прикажет долго жить тоже.
elkind 02 января 2018 | 15:22
После 18 марта и этому фонду кранты...
al101_2 02 января 2018 | 15:23
Мир праху его!
Хороший был Фонд...