"Резервный фонд России накануне перестал существовать"

Он присоединился в фонду национального благосостояния. Это передает РИА. Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться именно туда. Власти рассчитывают, что нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета финансируется из фонда национального благосостояния. По официальным данным, в нем сейчас 3,7 триллиона рублей.