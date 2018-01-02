Почти 2 тысячи россиян пересекли границу с Украиной в первый день работы биометрического контроля
Это сообщили украинские пограничники. По их словам, система работает без сбоев, никаких конфликтов не было.
Новый порядок пропуска действует с 1-го января. Если у россиянина нет биометрического загранпаспорта, то ему придется сдавать отпечатки пальцев.
Комментарии7
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vezdehod 02 января 2018 | 14:35
Странно...Всех спокойно пропустили, а ведь какой вой поднял МИД РФ по этому повод.
iwanow62 02 января 2018 | 14:38
Гастеры.......ну или минетчицы.)
ahtanizovka 02 января 2018 | 14:44
Не удивительно, если у каждого Русского в родне украинцы. Но эти скоты - украинские власти, устроили для россиян посещающих своих родственников на Украине очередную пакость-унижение - дактилоскопию на границе, вот уроды!
lenin3 02 января 2018 | 14:52
ahtanizovka: а уж как украинцы благодарят российских ихтамнетов! Даже воинов-освободителей Киева от фашистов так не встречали!
В самом деле-скоты...
rassvet_12 02 января 2018 | 15:03
ahtanizovka: Украинские власти с западной Украины, на восток они ложили.
venezianez49 02 января 2018 | 14:50
Неужели все две тысячи "диверсантов" ухитрились проникнуть беспрепятственно даже с отпечатками ?
pravdatut 02 января 2018 | 15:10
За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3300 иностранцев, из них около 1900 человек – граждане Российской Федерации.
Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян .
Россияне прут в Украину, больше половины от остальных. На форуме пропагандисты твердят, что россияне почти не едут в Украину!!??