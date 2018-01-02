Число жертв беспорядков в Иране выросло до 22-ти человек

Среди погибших есть 11-летний мальчик, — передает BBC со ссылкой на местные СМИ. Шесть протестующих были убиты при попытке захвата оружия в полицейском участке.

Протесты в Иране с антиправительственными лозунгами оказались самыми масштабными с 2009-го года и продолжаются шестой день. Задержаны около 500 человек.