Число жертв беспорядков в Иране выросло до 22-ти человек
Среди погибших есть 11-летний мальчик, — передает BBC со ссылкой на местные СМИ. Шесть протестующих были убиты при попытке захвата оружия в полицейском участке.
Протесты в Иране с антиправительственными лозунгами оказались самыми масштабными с 2009-го года и продолжаются шестой день. Задержаны около 500 человек.
Комментарии9
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polsan 02 января 2018 | 14:35
Иранцы когда-нибудь скинут своих угнетателей и сподвижников международного терроризма и заживут свободно как это уже было до 1979 года!
cyema_cyem_ 02 января 2018 | 14:51
polsan: Хотелось бы надеяться, что иранцы избавятся от многолетнего дурмана и морока, который охватил их в 1979 г.
karampapam 02 января 2018 | 14:41
У Путина жим-жим наблюдается?
point3d 02 января 2018 | 14:49
А ведь иранцы снесут фанатичных тварей у власти...
indeezjoe 02 января 2018 | 14:56
Российские либералы с упоением смотрят на беспорядки в Иране, поддержанные США. Они уверены, что это проверенный путь к счастью.
Ведь столько позитивных примеров есть: Ливия, Сирия, Украина...
;-))
point3d 02 января 2018 | 14:59
indeezjoe: Вы уверены что это либералы? Эти то как раз за фанатиков, ведь идол либералов Обама и его росссийски аналог, обожают иранский фанатиков с полотенцами на головах.
patt 02 января 2018 | 15:01
point3d: Где заправляет религия. там убийство считается богоугодным деянием.
patt 02 января 2018 | 15:04
indeezjoe: Российские либералы с упоением смотрят на беспорядки в Иране, поддержанные США.-------------------------------------
А портянки смотрят с упоением, как их идейные братья по мракобесию убивают не согласных с закручиванием гаек.
mystar 02 января 2018 | 15:18
Арабская весна от доброго госдепа. Новые реки крови и мясорубка.