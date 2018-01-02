Онищенко: Разрешение употребления наркотиков не в медицинских целях для России неприемлемо

Разрешение употребления наркотиков не в медицинских целях для России неприемлемо. Так в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал начало официальной продажи марихуаны в Калифорнии.

«Для нашей страны это неприемлемо. Любая легализация немедицинского оборота наркотиков — это открытие шлюзов для широкого оборота тяжелых опиатов. Это серьезная опасность для нашей страны, и любой легальный оборот наркотиков не в медицинских целях делает ситуацию неконтролируемой», — сказал он.

Г.Онищенко добавил, что Калифорния – это «штат, который отличается вольнодумством, распущенностью нравов». «Если человечество развивалось миллионы лет без этого, то я думаю и сейчас можно обойтись. Разрешение на потребление наркотиков – это цивилизационный шаг назад», — заключил он.

В штате Калифорния, с этого года официально началась продажа марихуаны. Калифорния стала шестым штатом США, где разрешена продажа этого наркотика.

Жители старше 21 года имеют право хранить до 28 граммов марихуаны.