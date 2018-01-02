Онищенко: Разрешение употребления наркотиков не в медицинских целях для России неприемлемо
Разрешение употребления наркотиков не в медицинских целях для России неприемлемо. Так в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал начало официальной продажи марихуаны в Калифорнии.
«Для нашей страны это неприемлемо. Любая легализация немедицинского оборота наркотиков — это открытие шлюзов для широкого оборота тяжелых опиатов. Это серьезная опасность для нашей страны, и любой легальный оборот наркотиков не в медицинских целях делает ситуацию неконтролируемой», — сказал он.
Г.Онищенко добавил, что Калифорния – это «штат, который отличается вольнодумством, распущенностью нравов». «Если человечество развивалось миллионы лет без этого, то я думаю и сейчас можно обойтись. Разрешение на потребление наркотиков – это цивилизационный шаг назад», — заключил он.
В штате Калифорния, с этого года официально началась продажа марихуаны. Калифорния стала шестым штатом США, где разрешена продажа этого наркотика.
Жители старше 21 года имеют право хранить до 28 граммов марихуаны.
Комментарии17
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tvitov66 02 января 2018 | 14:20
Согласен - россияне и так тащатся от пальмового масла и сои
edyunia 02 января 2018 | 14:22
Бояра не при чём!
vlabumur 02 января 2018 | 14:27
Водка типа не наркотик.
vvs_zel 02 января 2018 | 14:37
vlabumur: Так это лекарство от всех болезней.
kokapu 02 января 2018 | 15:02
vlabumur: Водка типа не наркотик.
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В этом и причина. На водке государство делает неплохие деньги, а коноплю любой бесплатно может в горшке на подоконнике вырастить.
cyema_cyem_ 02 января 2018 | 15:20
kokapu: Последствия употребления водки гораздо тяжелее, чем и употребление марихуаны. При этом, к марихуане нет привыкания.
В отличие от алкоголиков, "марихуанистов нет".
Но водка это национальная традиция и скрепа.
"Веселие Руси есть пити", а не "курити".
Вот и веселимся, от души
timwlad59 02 января 2018 | 14:35
Разрешение употребления наркотиков не в медицинских целях для России неприемлемо. Так в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал начало официальной продажи марихуаны в Калифорнии.
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Ну в США даже президент США господин Трамп говорил, что и в медицинских целях злоупотребление наркотиками привело к массовому употреблению наркотиков сравнимое с употреблением алкоголя.
alexandr_l 02 января 2018 | 14:56
timwlad59: А Трамп для Вас авторитет ?
timwlad59 02 января 2018 | 15:02
alexandr_l: А Трамп для Вас авторитет ?
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Вообще то господин Трамп огласил то, что другие прятали под ковёр реабилитируя безграничное применение наркотиков в медицинских целях.
Потому и посадили на иглу бюджета медицину чтобы начать легально реализовывать наркотики в массовом порядке.
Поэтому господин Трапм говорил о не принятии этой реформы в медицине которую осуществляли до этого администрация Барака Обамы .
Все реформы закончились на том, что все наркоманы за бесплатные рецепты получали свою дозу которую оплачивал бюджет США.
alexandr_l 02 января 2018 | 15:03
timwlad59: А Трамп для Вас авторитет ?
alo0000 02 января 2018 | 14:41
Судя по статистике - шлюзы давно открыты. Поэтому ручейки пересохли, полноводные реки текут.
plidurok Андрей Филимонов 02 января 2018 | 14:46
Фанаты "ящика" и так сидят на тяжелых наркотиках.
sidor2 02 января 2018 | 14:49
У нас и обезболивание большая проблема.
gvs 02 января 2018 | 14:59
У этого очага вольнодумства и распущенности ВВП больше, чем у России
tks 02 января 2018 | 15:03
Ух ты! Онищенко телеширяние запретит! Какой смелый!
kokapu 02 января 2018 | 15:04
– это цивилизационный шаг назад», — заключил он.
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Молчал бы. У нас сейчас цивилизационный шаг назад - это самый верх патриотизма.
ly4_sveta 02 января 2018 | 15:28
Онищенко - ,,гений". Из санитарных врачей в
помощники президента с глупыми выходками
и тупыми комментариями, идиотскими
высказываниями и примитивными суждениями.
Такое разрешение говорит о цивилизованном
подходе, об умении человека самому распоряжаться
своей судьбой и отвечать за свои поступки. Хочу-
употребляю, хочу - нет. Разумный человек в состоянии
контролировать себя. А в России если разрешить
российским холопам свободную продажу оружия, легкие
наркотики и прочие ,,запретные плоды", то все
перебьются, перетравятся и перестреляются.