Ралли-марафон Africa Eco Race, который проходит по маршруту Дакара – из Европы в Африку, стартовал в Монако

Ралли-марафон Africa Eco Race, который проходит по классическому маршруту Дакара – из Европы в Африку, стартовал сегодня в Монако.

Марафон Africa Eco Race в этом году отмечает юбилей. Гонка пройдет в 10 раз. Статусом «легендарная» она пока не обладает, хотя и проходит по легендарному маршруту знаменитого Дакара. Две гонки проводятся почти параллельно. У участников «Африки» торжественный старт прошел сегодня в Монако, жители которого привыкли к масштабным автоспортивным мероприятиям и с удовольствием за ними наблюдают. После проезда через стартовую арку гонщики и автомобили на пароме отправились в Марокко. Первый боевой этап пройдет именно там. А вот Дакар в этот раз стартует позже – торжественная церемония пройдет 6 января в Перу. Разделение на два самостоятельных соревнования произошло в 2009 году, через год после того, как Дакар был отменен из соображений безопасности.

И теперь Дакар проходит в Южной Америке. Однако ряд гонщиков предпочитает старый классический маршрут. Они говорят, что настоящий Дакар должен проходить в африканских песках. Среди участников «Africa Eco Race» легенда ралли-рейдов голландец Жерар Де Роой, который выступает в категории грузовиков. К сожалению, в этом году на соревнования не приехали его главные соперники – команда КАМАЗ-мастер. Поэтому основным конкурентом Де Роой считает другую российскую команду – G-Energy, которая выступает в классе внедорожников. Впереди у участников гонки 6 тысяч километров, 12 спецучастков, которые пройдут по территории Марокко, Мавритании и Сенегала.

Финиширует ралли-марафон 14 января на розовом озере рядом с городом Дакар.