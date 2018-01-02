В Калифорнии разрешили продавать марихуану

Легальным стало ее употребление для развлечения.

Теперь в самом большом по численности населения американском штате купить марихуану сможет каждый, кому уже исполнился 21 год. Есть ограничения только по весу. Разрешено покупать, перевозить и хранить до 28,5 грамма марихуаны и 8 грамм концентрата этого растения. Легкий наркотик позволили выращивать и самостоятельно, но не в промышленных масштабах – до шести растений конопли в одном доме. Вместе с тем сохраняются и некоторые запреты, марихуану нельзя употреблять в общественных местах, рядом со школами и за рулем, отмечает BBC. Жители Калифорнии проголосовали за одобрение закона в ноябре прошлого года, одновременно с выборами президента США. У нововведения уже появились противники и сторонники. Последние утверждают, что снятие ограничений принесет прибыть в миллиарды долларов. Противники же уверены, возрастет число случаев вождения машины под воздействием наркотиков, а марихуана станет намного популярнее среди молодежи.

Марихуана уже легализована в шести американских штатах.