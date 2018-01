В США звезды шоу-бизнеса, включая актрис Голливуда, основали движение против сексуальных домогательств

Также учредили фонд, который будет помогать жертвам изнасилований.

«Время нападений и домогательств закончилось. Пора принять меры» — это девиз нового движения Time’s Up. В него вошли более 300 человек. В их числе знаменитые актрисы Эшли Джадд, Риз Уизерспун, Натали Портман и другие. Среди основателей движения также агенты, сценаристы, режиссёры. Оно окажет юридическую поддержку женщинам, которые подверглись домогательствам. Западные СМИ отмечают: профессии жертв не входят в число наиболее престижных. Это уборщицы, работницы ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц.

Движение Time’s Up или по-нашему Время вышло учредило фонд. В нём уже 13 миллионов долларов пожертвований. Организация намерена добиться, чтобы в руководстве студий и актёрских агентств женщин и мужчин было поровну, пишет New York Times. Последние месяцы США сотрясала серия сексуальных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Самые громкие из них связаны с голливудским продюсером Харви Вайнштейном и актёром Кевином Спейси. Первого исключили из Американской киноакадемии и Гильдии продюсеров. Второго отстранили от участия в съёмках сериала Карточный домик. На этом фоне ситуация в Голливуде резко меняется. И теперь там царит по выражению New Yorker «атмосфера паранойи». Каждый мужчина боится, что его обвинят в домогательствах. Никто не знает как себя вести, признался один телевизионный менеджер. Другой сравнил Голливуд с жизнью евреев в нацистской Германии, отмечает издание.

Новое движение Time’s Up хочет присоединиться к акции на церемонии вручения «Золотых глобусов» 7 января. Женщины в знак солидарности оденутся в чёрное.