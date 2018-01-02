Растёт число жертв противостояния оппозиции и силовиков в Иране

За время протестов с четверга убиты, по официальным данным, 20 человек.

Уличные протесты в Иране всё чаще приобретают форму более активного, в том числе насильственного противостояния. В Интернете появляется всё больше фотографий и видеозаписей, на которых толпы дают жёсткий отпор силовикам, переворачивают машины, штурмуют и поджигают здания госудаственных, муниципальных или религиозных учреждений. В сводках, которые передаёт национальное телевидение, сказано, что минувшей ночью самыми крупными жертвами обернулась как раз попытка протестующих захватить полицейский участок, где хранилось оружие.

Тогда, по официальным данным, погибли шесть человек. Есть и сведения о погибшем и пострадавших из числа полицейских и военных. Тем временем, западная пресса пишет о неоднозначных перспективах этих протеста. The Washington Post напоминает, что эта волна демонстраций началась с выступлений под социально-экономическими лозунгами. Люди недовольны ростом цен и уровнем безработицы. Однако на прошлой неделе большее значение приобрели политические лозунги. Сначала демонстранты стали чаще поднимать вопрос о преследовании политических активистов, затем перешли к требованиям отставки руководства страны. В публикации The Washington Post подчеркивается, насколько широка проблематика в основе этих протестов и размыты их цели. При отсутствии лидера, как отмечает издание, новое движение обречено на скорую гибель.

Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку протестующих в Иране и заявил, что смена подобных режимов неизбежна. В Евросоюзе призывают власти исламской республики не препятствовать мирным демонстрациям.