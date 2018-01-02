Растёт число жертв противостояния оппозиции и силовиков в Иране
За время протестов с четверга убиты, по официальным данным, 20 человек.
Уличные протесты в Иране всё чаще приобретают форму более активного, в том числе насильственного противостояния. В Интернете появляется всё больше фотографий и видеозаписей, на которых толпы дают жёсткий отпор силовикам, переворачивают машины, штурмуют и поджигают здания госудаственных, муниципальных или религиозных учреждений. В сводках, которые передаёт национальное телевидение, сказано, что минувшей ночью самыми крупными жертвами обернулась как раз попытка протестующих захватить полицейский участок, где хранилось оружие.
Тогда, по официальным данным, погибли шесть человек. Есть и сведения о погибшем и пострадавших из числа полицейских и военных. Тем временем, западная пресса пишет о неоднозначных перспективах этих протеста. The Washington Post напоминает, что эта волна демонстраций началась с выступлений под социально-экономическими лозунгами. Люди недовольны ростом цен и уровнем безработицы. Однако на прошлой неделе большее значение приобрели политические лозунги. Сначала демонстранты стали чаще поднимать вопрос о преследовании политических активистов, затем перешли к требованиям отставки руководства страны. В публикации The Washington Post подчеркивается, насколько широка проблематика в основе этих протестов и размыты их цели. При отсутствии лидера, как отмечает издание, новое движение обречено на скорую гибель.
Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку протестующих в Иране и заявил, что смена подобных режимов неизбежна. В Евросоюзе призывают власти исламской республики не препятствовать мирным демонстрациям.
Комментарии4
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aleksandr39 02 января 2018 | 14:12
Ополченцы начали процесс образования ИНР ( Иранская Народная Республика ) .
iwanow62 02 января 2018 | 14:15
Огромное уважение вызывает действия китайских властей по подавлению плесени Тяньаньмэнь
cyema_cyem_ 02 января 2018 | 14:20
iwanow62: еще большее уважение вызывают действия румынского народа по уничтожению социалистической диктатуры Чаушеску и его самого.
Иранцы не китайцы, которые пришли на площадь и сели ждать танки.
s011ma 02 января 2018 | 14:18
А мы продолжаем смотреть телевизор...