Лидера российских дальнобойщиков Андрея Бажутина сегодня собираются выдвинуть кандидатом в президенты

Правда, сам потенциальный кандидат перед Новым годом исчез.

Инициативная группа по выдвижению Андрея Бажутина должна собраться в Дагестане. Необходимо участие 500-от человек. После этого документы отправят в Центризбирком. В южных регионах России протестное движение дальнобойщиков активно. Сам же Андрей Бажутин — из Петербурга. Он возглавляет «Объединение перевозчиков России». Бажутин был одним организаторов массовых протестов против системы взимания платы с грузовиков «Платон». В конце прошлого года он провел 15 суток под арестом за езду без прав. После выхода из спецприемника, тут же был задержан снова, но уже по другому делу. Бажутину снова грозил арест, теперь за незаконный автопробег, который состоялся еще в апреле. На прошлой неделе в среду, когда суд должен был принять решение, лидеру дальнобойщиков удалось незаметно сбежать. Как написал его защитник Динар Идрисов, Бажутин был вынужден в тот же день покинуть Петербург. Где он сейчас находится, неизвестно.

Ранее «Объединение перевозчиков России» Минюст признал иностранным агентом из-за нескольких пожертвований, поступивших из-за рубежа.