Лидера российских дальнобойщиков Андрея Бажутина сегодня собираются выдвинуть кандидатом в президенты
Правда, сам потенциальный кандидат перед Новым годом исчез.
Инициативная группа по выдвижению Андрея Бажутина должна собраться в Дагестане. Необходимо участие 500-от человек. После этого документы отправят в Центризбирком. В южных регионах России протестное движение дальнобойщиков активно. Сам же Андрей Бажутин — из Петербурга. Он возглавляет «Объединение перевозчиков России». Бажутин был одним организаторов массовых протестов против системы взимания платы с грузовиков «Платон». В конце прошлого года он провел 15 суток под арестом за езду без прав. После выхода из спецприемника, тут же был задержан снова, но уже по другому делу. Бажутину снова грозил арест, теперь за незаконный автопробег, который состоялся еще в апреле. На прошлой неделе в среду, когда суд должен был принять решение, лидеру дальнобойщиков удалось незаметно сбежать. Как написал его защитник Динар Идрисов, Бажутин был вынужден в тот же день покинуть Петербург. Где он сейчас находится, неизвестно.
Ранее «Объединение перевозчиков России» Минюст признал иностранным агентом из-за нескольких пожертвований, поступивших из-за рубежа.
Комментарии7
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igor20012 02 января 2018 | 14:13
Кандидат в президенты ? Странный, за 2.5 месяца до выборов "решился" или еще одна кремлевская "завлекуха", которая повысит явку ?! Что самое вероятное.
vlabumur 02 января 2018 | 14:24
Цирк зажигает огни.
anemon 02 января 2018 | 14:29
vlabumur: Это с вашей помощью, портянки, из всего в стране делают цирк.
goplomax 02 января 2018 | 14:30
После того как сбежал из суда точно не зарегистрируют.
oldpartizan 02 января 2018 | 14:40
сейчас чурова подробно объяснит, что ему нельзя выдвигаться в кандидаты.
zemljanka 02 января 2018 | 14:45
Молодцы.
Дальнобойщики своего защищают.
В королевстве голого короля и кривых зеркал.
boltzmann_ 02 января 2018 | 14:56
Ну приболел человек, пусть его назначат кандидатом в президенты без появления у Чуровой.