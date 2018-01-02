Южная Корея призывает КНДР срочно провести переговоры по поводу участия спортсменов из Пхеньяна в Олимпиаде
«Это хорошая возможность для достижения мира», — заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин.
В коцне декабря Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи из-за испытания баллистической ракеты, которая, как заявляют в Пхеньяне, может нанести ядерный удар в любую точку США. Однако в новогоднем обращении лидер страны Ким Чен Ын немного разрядил ситуацию, — он заявил о готовности отправить спортсменов на олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.
«В Японии это воспринимают как попытку Северной Кореи расколоть международный лагерь ее противников», — рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Токио Василий Головнин.
«Участие команды КНДР в Олимпийских играх выгодно Международному олимпийскому комитету», — сказал «Эху Москвы» спортивный журналист Владимир Гескин.
Между тем, российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане только в нейтральном статусе, да и то, если докажут, что не употребляли запрещенные вещества.
Комментарии10
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neyexo 02 января 2018 | 14:10
Наверно спортсмены КНДР тоже принимают допинг - но его невозможно различить среди глистов (при всем уважении к бомбе и ракетам)
snegir_pravosekovich 02 января 2018 | 14:15
В СССР подавляющее большинство спортсменов олимпийского уровня были военными диверсантами.
Кто-нибудь сомневается, что в КНДР дело обстоит по иному?
Т.ч. всю эту историю можно воспринимать как засылку отряда диверсантов-профессионалов в тыл врага.
protomaster__ 02 января 2018 | 14:18
snegir_pravosekovich: если северяне хоть краем глаза увидят как живут южане, из КНДР начнется массовое бегство и никакие диверсанты их не удержат.
pyx 02 января 2018 | 14:21
Не воспримет ли людоед ын добрую волю соседей за слабость. Может и правда возобладает здравый рассудок. Хочется надеяться.
ivan127_4 02 января 2018 | 14:26
Вот оказывается что нужно, что бы твоих спортсменов пригласили на олимпиаду, а не запретили....
А либералы какую то пургу несут про признание и покаяние...
Опять врут.
testmeter 02 января 2018 | 14:31
ivan127_4: "Вот оказывается что нужно" /// Нужно вождю малость поправиться? Набрать килограммчиков 50-70. Росточком и всем остальным, вроде-как вполне схожи.
ivan127_4 02 января 2018 | 14:40
testmeter: Нужно вождю малость поправиться?
___________
Вот вы - либералы из кожи лезете, что бы забугорному вождю понравиться, а что толку? Продали все что могли, унизились до безобразия, сами себя людьми второго сорта назначили, а Вас даже близко к себе не подпускают. Так что вы свои дурные советы при себе оставьте.
pergamsky Георгий Пичугин 02 января 2018 | 14:29
Мудрое предложение!
buzukin935 02 января 2018 | 15:03
Ай да Ким! Круче Пушкина :) Представляете, што будет после объединения Кореи? Да они башку японцам свернут, помнят все хорошее, што те для них сделали. Япошки сцут уже не по детски, правда, Вася? Ужо корейцы им и Фукусиму в счет поставят!
zolingen 02 января 2018 | 15:12
Ракеты ракетами, но даже Ын понимает, что спорт важнее и амбиции лучше реализовывать на олимпийской арене. Не важно победят или нет, но примут участие в проходящем во «враждебной» стране олимпийском празднике. И предполагаю что спортсмены сев Кореи будут чистыми, как слеза младенца. Скорее всего после Игр конфрантация продолжится, но сейчас «водяное перемирие»