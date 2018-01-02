Южная Корея призывает КНДР срочно провести переговоры по поводу участия спортсменов из Пхеньяна в Олимпиаде

«Это хорошая возможность для достижения мира», — заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

В коцне декабря Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи из-за испытания баллистической ракеты, которая, как заявляют в Пхеньяне, может нанести ядерный удар в любую точку США. Однако в новогоднем обращении лидер страны Ким Чен Ын немного разрядил ситуацию, — он заявил о готовности отправить спортсменов на олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.

«В Японии это воспринимают как попытку Северной Кореи расколоть международный лагерь ее противников», — рассказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Токио Василий Головнин.

«Участие команды КНДР в Олимпийских играх выгодно Международному олимпийскому комитету», — сказал «Эху Москвы» спортивный журналист Владимир Гескин.

Между тем, российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду в Пхенчхане только в нейтральном статусе, да и то, если докажут, что не употребляли запрещенные вещества.