В Калифорнии с этого года разрешено выращивать дома до шести растений конопли

Жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 граммов марихуаны. До этого ее можно было использовать только по медицинским показаниям.

Противники закона опасаются, что он будет стимулировать молодежь употреблять этот наркотик. В то же время представители бизнеса ожидают, что выращивание и продажа в Калифорнии марихуаны станет прибыльной отраслью с оборотом в миллиарды долларов.