В Калифорнии с этого года разрешено выращивать дома до шести растений конопли
Жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 граммов марихуаны. До этого ее можно было использовать только по медицинским показаниям.
Противники закона опасаются, что он будет стимулировать молодежь употреблять этот наркотик. В то же время представители бизнеса ожидают, что выращивание и продажа в Калифорнии марихуаны станет прибыльной отраслью с оборотом в миллиарды долларов.
Комментарии9
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iwanow62 02 января 2018 | 13:42
Арни жрал протеин килограммами,нарики будут курить коноплю граммами. Естесственный отбор.
ruki_proch 02 января 2018 | 13:53
iwanow62:
А кто-то будет "Боярышник" жрать пузырьками...
Уж лучше бы травку курили - вреда с нее явно меньше.
serhio_25__ 02 января 2018 | 14:05
ruki_proch: Укры и будут бояру пить и сотнями дохнуть от паленки.
В России с боярой борются, а у вас как бухали ее, так и бухают, как дохли, так и дохнут и вам и вашей власти на это плевать - вы все о России думаете, а не о том что у вас в стране твориться.
tanunnah_karl 02 января 2018 | 14:07
ruki_proch: Никомунахуйненужная, видел, как людей штырит от "варенки" из конопли, боярышкин на этом фоне, как пиво безалкогольное.
serhio_25__ 02 января 2018 | 14:02
Страна наркоманов. Чем быстрее скурится, тем лучше.
ruki_proch 02 января 2018 | 14:17
serhio_25__: Чем быстрее скурится, тем лучше.
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В некоторых странах Европы конопля уже давно разрешена.
И почему-то в этих странах продолжительность жизни больше, чем в России.
x_signal 02 января 2018 | 14:04
Да они наркоманы!
aligarh 02 января 2018 | 14:06
Гримасы империализма ...
В Калифорнии с этого года разрешено выращивать дома до шести растений конопли
В то же время представители бизнеса ожидают, что выращивание и продажа в Калифорнии марихуаны станет прибыльной отраслью с оборотом в миллиарды долларов.
neyexo 02 января 2018 | 14:07
А как в Калифорнии со слабоалколгольными напитками?