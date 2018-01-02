Возбуждено уголовное дело о гибели в Оренбургской области семи человек от угарного газа
СК расследует его по статье «причинение смерти по неосторожности». На сайте ведомства говорится, что дом в селе Скворцовка отапливался газовой горелкой в печи. Задвижку дымохода не полностью открыли, поэтому угарный газ наполнил помещение. Среди погибших трое детей.
Комментарии3
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poluputing 02 января 2018 | 13:36
Сейчас рашкованы снова заголосят о погибшей в Украине правозащитнице?
nata_roo 02 января 2018 | 14:02
А потом спрашивают, отчего погибли дятловцы...
anemon 02 января 2018 | 14:36
У осчастливленных Путиным граждан, в России, вставшей с колен, нет денег на нормальный газовый котел, и устройство соответствующего дымохода.