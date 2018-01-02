Возбуждено уголовное дело о гибели в  Оренбургской области семи человек от угарного газа

СК расследует его по статье «причинение смерти по неосторожности». На сайте ведомства говорится, что дом в селе Скворцовка отапливался газовой горелкой в печи. Задвижку дымохода не полностью открыли, поэтому угарный газ наполнил помещение. Среди погибших трое детей.