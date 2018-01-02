Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о массовых беспорядках в Иране

Находящимся в стране россиянам рекомендуют по возможности воздерживаться от мест массового скопления людей, — сообщили в ведомстве.

За шесть дней столкновений погибли, по официальным данным, 20 человек. Участники протеста выражают недовольство высокими ценами на продукты и коррупцией.