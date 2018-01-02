Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о массовых беспорядках в Иране
Находящимся в стране россиянам рекомендуют по возможности воздерживаться от мест массового скопления людей, — сообщили в ведомстве.
За шесть дней столкновений погибли, по официальным данным, 20 человек. Участники протеста выражают недовольство высокими ценами на продукты и коррупцией.
Комментарии7
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albertsurikov 02 января 2018 | 13:36
Про Россию и Иран:
Сначала они крадут ваши деньги, затем свободы - чтобы не вякали, что воры узурпировали власть! (с)
tvitov66 02 января 2018 | 14:01
albertsurikov: турагентство "Вагнер" прислушаться к призывам и пополнит ряды Хезболлы и ХАМАС новыми отечественными туристами
ilja13 02 января 2018 | 13:39
Туризм в Иране? По-видимому в Ростуризме слишком "усердно" отмечали НГ,,,,)))))
tvitov66 02 января 2018 | 14:05
ilja13: по вашему в форме от Юдашкина не может быть туристов в самой дружественной стране на ближнем востоке?
aleksandr39 02 января 2018 | 13:50
А кто в Иран поехал ,Навка что ли ??
dzinselub 02 января 2018 | 13:56
Сейчас Путин срочно бросится участвовать в шоу на ТВ,что бы стать по ближе к рядовым россиянам.которым уже ТВ успело промыть мозг.Дабы показать свою близость к одураченному им же электорату.
malanoff 02 января 2018 | 14:06
Советую Ростуризму призвать туроператоров предупреждать клиентов , прежде чем ехать в Москву , посмотреть блог А.Горного "Москва превратилась в зону специального режима".