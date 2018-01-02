Эксперт: Межкорейские переговоры могут привести к ослаблению напряженности в регионе

Межкорейские переговоры могут привести к ослаблению напряженности в регионе. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александр Жебин.

«Возобновление межкорейского диалога — это позитивное событие не только между двумя частями Кореи, но и в целом в Северо-Восточной Азии, которая в последнее время скатывалась к военному конфликту. Эти переговоры приведут к общему ослаблению напряженности в регионе «, — сказал он.

По словам А.Жебина, попытки переговоров об участии в Олимпийских играх между частями Кореи были и ранее, «как успешные, так и неуспешные». «Попытки найти компромиссы, даже по таким вопросам, которые не касаются политики, как спортивные соревнования, могут способствовать тому, что опасность войны на полуострове отодвинется» – отметил он.



Эксперт также добавил, что Россия всегда приветствовала любые шаги, которые вели бы к разрядке напряженности на этом полуострове. «Нормализация отношений между севером и югом снижает риск возникновения военного конфликта на наших границах на Дальнем Востоке. Это сотрудничество поможет реализовать и наши совместные проекты — это железнодорожный проект, газовый, и прокатка линий электропередач», — заключил А.Жебин.

Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне, темой которых станет возможное участие северокорейских спортсменов в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.