Эксперт: Межкорейские переговоры могут привести к ослаблению напряженности в регионе
Межкорейские переговоры могут привести к ослаблению напряженности в регионе. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александр Жебин.
«Возобновление межкорейского диалога — это позитивное событие не только между двумя частями Кореи, но и в целом в Северо-Восточной Азии, которая в последнее время скатывалась к военному конфликту. Эти переговоры приведут к общему ослаблению напряженности в регионе «, — сказал он.
По словам А.Жебина, попытки переговоров об участии в Олимпийских играх между частями Кореи были и ранее, «как успешные, так и неуспешные». «Попытки найти компромиссы, даже по таким вопросам, которые не касаются политики, как спортивные соревнования, могут способствовать тому, что опасность войны на полуострове отодвинется» – отметил он.
Эксперт также добавил, что Россия всегда приветствовала любые шаги, которые вели бы к разрядке напряженности на этом полуострове. «Нормализация отношений между севером и югом снижает риск возникновения военного конфликта на наших границах на Дальнем Востоке. Это сотрудничество поможет реализовать и наши совместные проекты — это железнодорожный проект, газовый, и прокатка линий электропередач», — заключил А.Жебин.
Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры на высоком уровне, темой которых станет возможное участие северокорейских спортсменов в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
Комментарии5
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needroid 02 января 2018 | 13:30
Межкорейские переговоры могут привести к ослаблению напряженности в регионе. ------
Этого нельзя допустить. Надежда только на Дональда. Трампушка, сделай что-нибудь, а то они помирятся и всё...
mr_vaxo_ 02 января 2018 | 13:47
needroid: Переговоры будут о том, какое количество золотых медалей будет выделено северокорейским спортсменам: по две на каждого или только по одной?
ну и сколько тысяч тонн риса будет выделено на прокорм каждого спортсмена в Сев. Корее.
croaker 02 января 2018 | 13:32
1.Ну и о чём они могут договариваться?
2.Севкоры за счёт угроз только и существуют - это их экспортный товар.
3.Этот "эксперт" - обыкновенный бездельник, создающий видимость деятельности и своей значимости.
ze_danil 02 января 2018 | 13:48
после олимпиады будут братэллу Ына гасить
farmer1984 02 января 2018 | 15:01
Похоже, что тяжелые санкции ООН против КНДР наконец-то достигли своей цели. Пхеньян уже готов вести мирные переговоры с Сеулом. Можно только приветствовать начало разрядки международной напряженности и угрозы большой войны на Корейском полуострове. Хотя, "Восток - дело тонкое" и хитрое, непонятное европейским и американским мудрецам.