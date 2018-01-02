Новый год в столичном метро встретили 35 тысяч человек
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что всего в новогоднюю ночь 510 тысяч москвичей и гостей столицы воспользовались столичным наземным и подземным транспортом. Метро и МЦК выбрали 430 тысяч, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Без перерыва городской транспорт Москвы работал второй год подряд.
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yasha_yasha 02 января 2018 | 03:12
Вот аказиваетса сколька бездомных вь адной толька Москве .
Путин НКВД ГУЛАГ холокост !