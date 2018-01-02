В России с 1 января повысились ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо
Повышение составило 10,7% и 12,7% соответственно. Второй этап повышения ставок на эти виды топлива предусмотрен с 1 июля.
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Повышение составило 10,7% и 12,7% соответственно. Второй этап повышения ставок на эти виды топлива предусмотрен с 1 июля.
Комментарии2
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nikitin43 02 января 2018 | 03:10
войны , мосты , ротенберги ... дорого стоят .
salut__521 02 января 2018 | 03:15
Здравствуй, фюрерская жопа! Новый год! Приезжай в Гаагу!..