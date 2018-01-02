В Мексике скончался арбитр после удара футболиста
Во время матча судья показал игроку красную карточку. В ответ тот нанес ему удар по голове. Арбитр потерял сознание и был госпитализирован. 30 дней он находился в коме, после чего скончался. Против футболиста возбуждено уголовное дело, он находится под арестом, сообщает британское издание Daily Mail.
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