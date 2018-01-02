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03:05, 02 января 2018

Девять заключенных погибли, 14 пострадали в результате тюремного бунта в бразильском штате Гояс

Как сообщил телеканал «Глобу», во время беспорядков из пенитенциарного учреждения сбежали более 100 преступников. Три десятка из них уже поймали. Еще почти 130 заключенных покинули тюрьму во время бунта, но добровольно вернулись, когда беспорядки закончились. Пострадавшие после получения медицинской помощи также были вновь доставлены в пенитенциарное учреждение. В ходе бунта, который начался из-за драки двух враждующих групп, в тюрьме произошел пожар. На подавление беспорядков ушло около двух часов.

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