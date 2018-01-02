Голландия может сегодня обнародовать имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбассом
Об этом сообщает на своем сайте «Московский комсомолец», не уточняя источника информации. Отмечается, что следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров рейса MH17. Напомню, 17 июля 2014 года, над ДНР был сбит пассажирский лайнер, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли 298 человек
Комментарии3
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nikitin43 02 января 2018 | 03:12
нацлидер давно созрел для гааги..
spbdweller 02 января 2018 | 03:24
nikitin43: Боюсь, что его в этом списке не будет вообще, а должен бы был идти первой строкой.
avorozhev Александр Ворожев 02 января 2018 | 03:24
Давно пора!