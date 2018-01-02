Голландия может сегодня обнародовать имена причастных к гибели малазийского Боинга, сбитого над Донбассом

Об этом сообщает на своем сайте «Московский комсомолец», не уточняя источника информации. Отмечается, что следствие установило имена ста двадцати человек, причастных к организации и исполнению теракта против членов экипажа и пассажиров рейса MH17. Напомню, 17 июля 2014 года, над ДНР был сбит пассажирский лайнер, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли 298 человек