Биткоин впервые с 2015-го начал новый год с падения

Криптовалюта продолжает падать с момента достижения своей максимальной стоимости — 20 тысяч долларов 17 декабря, отмечает Bloomberg на основе данных coinmarketcap. По данным сайта, вчера биткоин упал более чем на 4%, почти до 13 тысяч. В прошлом году биткоин показал более сильный старт, затем сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют.