Биткоин впервые с 2015-го начал новый год с падения
Криптовалюта продолжает падать с момента достижения своей максимальной стоимости — 20 тысяч долларов 17 декабря, отмечает Bloomberg на основе данных coinmarketcap. По данным сайта, вчера биткоин упал более чем на 4%, почти до 13 тысяч. В прошлом году биткоин показал более сильный старт, затем сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют.
Комментарии1
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r88w556xl4 02 января 2018 | 02:29
Как там Одуван, в панике не сбрасывает ещё биткоины?