В России в новогоднюю ночь прошли 14 тысяч праздничных массовых мероприятий
По оценке МВД в гуляниях поучаствовали почти 9 миллионов человек. При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, только в столице на улицы вышли 2,5 миллиона. По данным МВД, охраной порядка занимались 75 тысяч полицейских, 11 тысяч военнослужащих Росгвардии, около 6 тысяч сотрудников частных охранных организаций, 11 тысяч членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества.
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