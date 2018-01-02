Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более тысячи автомобилей
Об этом сообщает МВД страны. Отмечается, что этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах. За совершение противоправных действий арестованы 510 человек, большинство из них задержаны. Всего во Франции правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.
Комментарии5
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r88w556xl4 02 января 2018 | 02:25
...сожгли более тысячи автомобилей
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Мордор как он есть. Как будто новость из Сомали.
yasha_yasha 02 января 2018 | 02:43
r88w556xl4: А следущая новасть такая: / В России в новогоднюю ночь прошли 14 тысяч праздничных массовых мероприятий/
Вот гады ! ета они радуютса чито ва Франции автамабили сажьгли . На каждый автамабиль аж па 14 мераприятий . Путин НКВД ГУЛАГ холокост !
ivanov356 02 января 2018 | 02:33
Хулиганы с понятием, как дома. Раз стоянки нет, значит это их добыча.
captainobvious 02 января 2018 | 02:50
интересно, у французов-терпил уже выработалась привычка каждый раз 31 декабря, припарковывая автомобиль возле своего дома, забирать из него все ценные вещи до последней?
sm59 02 января 2018 | 03:05
Б.У автомобили во Франции стоят от 100 евро. На первом -же сайте несколько сот штук просят не дороже 200 евро!!! При средней зарплате в 3000 евро это действительно хулиганство, и не более того.