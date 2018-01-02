Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более тысячи автомобилей

Об этом сообщает МВД страны. Отмечается, что этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах. За совершение противоправных действий арестованы 510 человек, большинство из них задержаны. Всего во Франции правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.