Украинские националисты отметили 109-летие со дня рождения лидера Организации Степана Бандеры
В центре Киева прошло факельное шествие. В нем приняли участие около тысячи человек. Помимо факелов демонстранты несли символику ультраправых организаций. На импровизированной сцене на Майдане выступили политики, активисты и историки, сообщает «Интерфакс-Украина». Митинг продлился около получаса, затем участники потушили факелы и разошлись. За порядком следили около ста полицейских. Факельный марш прошел и во Львове, в нем приняли участие около полутысячи человек, сообщает УНИАН.
Комментарии9
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r88w556xl4 02 января 2018 | 02:23
В центре Киева прошло факельное шествие. В нем приняли участие около тысячи человек.
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Нацизм опять шагает по Европе.
grossalex112017 02 января 2018 | 02:37
r88w556xl4: Ну выучи убогий наконец термины и понятия ;)) Точно такие , только с другими лозунгами каждый год шагают по Москве ;)) Это называется национализм. И не путай дремучий с шовинизмом - это разные понятия.
minerr 02 января 2018 | 02:44
grossalex112017: Вот только эти не просто маршируют по Киеву, новая укр. власть раздала им оружие, в том числе и тяжелое вооружение - танки, минометы, гаубицы и они со свастиками на касках ежедневно обстреливают мирных жителей на Донбассе.
yasha_yasha 02 января 2018 | 03:05
grossalex112017: /Это называется национализм. И не путай дремучий с шовинизмом - это разные понятия./
Шабесгой , просвети Яшу , а расстрел вь бабьем яру ета как називаитса ?
hastings 02 января 2018 | 02:37
Уроки Нюрнберга так и не были усвоены...
pavel_lomov 02 января 2018 | 03:01
hastings: А сталинисты, например, до сих пор избегают своего Нюрнберга, пользуясь тем, что обескровили свой собственный народ.
mikr76 02 января 2018 | 03:22
pavel_lomov: дети,почему вы так боитись встретитЬся?
salut__521 02 января 2018 | 03:10
hastings: если они и не были усвоены, так это путиным. Ну не беда. Завтра голландцы объявят 120 фамилий для усвоения будущих гаагских уроков, и хочется надеяться, что его позывные тоже там будут предметом усвоения.
spbdweller 02 января 2018 | 03:04
1500 бандеровцев на все Украину. В России антибандеровской пропагандой занимается людей на порядок больше.