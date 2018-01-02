Украинские националисты отметили 109-летие со дня рождения лидера Организации Степана Бандеры

В центре Киева прошло факельное шествие. В нем приняли участие около тысячи человек. Помимо факелов демонстранты несли символику ультраправых организаций. На импровизированной сцене на Майдане выступили политики, активисты и историки, сообщает «Интерфакс-Украина». Митинг продлился около получаса, затем участники потушили факелы и разошлись. За порядком следили около ста полицейских. Факельный марш прошел и во Львове, в нем приняли участие около полутысячи человек, сообщает УНИАН.