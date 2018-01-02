Президент Сирии Башар Асад назначил нового главу Минобороны
Им стал глава сирийского генштаба Али Абдулла Аюб. На этом посту он сменил Фахеда Фрейджа. Тем же указом назначены министры промышленности и информации.
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Им стал глава сирийского генштаба Али Абдулла Аюб. На этом посту он сменил Фахеда Фрейджа. Тем же указом назначены министры промышленности и информации.
Комментарии2
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ivanov356 02 января 2018 | 02:22
Танки то они видели, как сруляют.
yasha_yasha 02 января 2018 | 03:17
ivanov356: Как сруляют точна не видели . один Ви видел . Ви и сам не плоха сруляишь .