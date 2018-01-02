Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг причастность еврейского государства к беспорядкам в Иране
По его словам, «это не только ложь, это смешно». Как сказал глава израильского правительства, «отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, справедливости и к основным правам, в которых им отказывали десятилетиями». Нетаньяху отметил, что «жестокий режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти». Ранее иранский лидер заявил, что, по его мнению, массовые акции протеста, которые продолжаются в Исламской республике с четверга, вызваны, в частности, вмешательством других государств в жизнь страны.
Как передавал телеканал «Аль-Джазира», акции протеста начались в четверг во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Манифестанты вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты охватили и другие населенные пункты. По данным Ассошиэйтед Пресс, по меньшей мере 12 человек погибли.
Комментарии8
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tks 02 января 2018 | 02:17
Интересно, как отреагируют сами протестующие, узнав от родного "правительства", что все они - подлые агенты и наймиты Моссада, оказывается.
grossalex112017 02 января 2018 | 02:27
tks: Они дружно возопят - Ой вэй !!!
koshkairina 02 января 2018 | 02:35
tks: надо полагать, так же, как отреагировали защитники Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" (придерживающиеся диаметрально противоположных друг другу взглядов по всем остальным вопросам), узнав от путриотов родного Законодательного собрания, что не ублажить ненасытное брюхо варсонофия судакова - значит быть наймитами Госдепа за печеньки((( Всем, мягко говоря, наивным людям, которые прежде, по другим поводам, верили официальной лжи про "оппозицию под внешним управлением" и прочим мерзостям про ДРУГИХ, я тщательно пересылала всю пропагандонскую дрянь про НИХ САМИХ, появлявшуюся после каждого нашего митинга в защиту Исаакия. Результат был просто замечательным и безошибочным: "Это Я-ТО за печеньки?!.. Так, значит, они и про всё остальное врали так же..."
Очень полезно для оздоровления мозгов нации.
ur_sus 02 января 2018 | 03:13
tks:
Канешна, Израиль виноват. Сначала, агенты Мосада потратили миллиарды в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене на шиитское "вставание с колен". Потом, они подняли цены в Иране на жрачку. А потом,они выгнали непатриотично настренное меньшинство на улицы. Кароче, иранская весна в январе...
niknik 02 января 2018 | 02:25
А это всегда так у авторитарных режимов - у них все вокруг виноваты, а они ангелы святые с крылышками, блин.
Пора давно понять, что в 21 веке народ не будет жить как бараны! Люди не вакууме живут и всё видят и понимают, что их на самом деле облапошивают. Поэтому в любой авторитарной стране такие выступления не должны быть новостью для властей - они сами людей своим неэффективным правлением к этому и подталкивают.
Вон в соседней с Ираном Туркмении даже при этом авторитарном правителе люди тоже выходят на акции, да так что поджилки у властей начинают трястись. Летом 2016 года в Ашхабаде были беспорядки, но только многие российские СМИ про них не знали, так как просто никак не представлены в этой закрытой республике.
Думаю в Иране пахнет сменой режима - народу не нужны правители, которые только умеют в узде людей держать. А надо быть реально эффективным и полезным обществу! По другому в 21 веке уже не получится!
grossalex112017 02 января 2018 | 02:31
niknik: Им объяснят - халву и бастурму всю сожрали шайтан-амриканцы и евреи. Духовный лидер стоит на схваткой внутри светской администрации, но воля Аллаха непоколебима.
rus215 02 января 2018 | 03:16
когда не можешь бросить пить, виноватыми становятся все вокруг.
психология алкоголика
thesonhuman 02 января 2018 | 03:25
Иран хоть и на месте Персии, но иранцы это не персы. Лишь небольшая часть населения Ирана представляют собой потомков древних персов. Персы не являются элитой в Иране, но и не подвержены дискриминации. Властвуют в Иране иранцы мусульманской веры, представляющие собой смесь персов, арабов и других азиатских народов. Эта новая нация конечно ещё не едина и не лишена противоречий. Не исклюсено, что древние персы были культурнее чем современные иранцы.