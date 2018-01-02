Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг причастность еврейского государства к беспорядкам в Иране

По его словам, «это не только ложь, это смешно». Как сказал глава израильского правительства, «отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, справедливости и к основным правам, в которых им отказывали десятилетиями». Нетаньяху отметил, что «жестокий режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти». Ранее иранский лидер заявил, что, по его мнению, массовые акции протеста, которые продолжаются в Исламской республике с четверга, вызваны, в частности, вмешательством других государств в жизнь страны.

Как передавал телеканал «Аль-Джазира», акции протеста начались в четверг во втором по численности городе Ирана Мешхеде. Манифестанты вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты охватили и другие населенные пункты. По данным Ассошиэйтед Пресс, по меньшей мере 12 человек погибли.