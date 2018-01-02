Московским бездомным в новогодние праздники устроят экскурсии по историческим местам, чаепития и вручение подарков
Московским бездомным в новогодние праздники устроят экскурсии по историческим местам города с Дедом Морозом, чаепития и вручение подарков. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты. Акцию устраивает Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Кроме того, общественники совместно с префектурами и управами организуют тематические вечера и лекции, шахматно-шашечные турниры, кружки по интересам и другие мероприятия.
Комментарии4
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salut__521 02 января 2018 | 01:34
Неслабая кампания намечается для бомжей. Особенно мне нравются тематические вечера и лекции, шахматно-шашечные турниры и кружки по интересам. Вот только не проще ли за такие бабки дать бедолагам какое-нибудь сносное жильё?..
gordy 02 января 2018 | 01:55
"Московским бездомным в новогодние праздники устроят экскурсии по историческим местам, чаепития и вручение подарков"
... а потом снова бросят на улице?
dr_alfalcon 02 января 2018 | 01:40
Конечно это сюр, но главное , чтобы там не оказалось "лишних" конфет. а то будет как с детьми на Урале ;)
На Урале у детей забрали лишние конфеты из подарков
Руководство Почты России приказало сотрудникам вскрыть новогодние подарки для их детей и изъять оттуда по восемь конфет.
Как сообщает Лента, поставщик подарков для детей почтальонов перепутал количество конфет и положил больше, чем требовалось по договору.
Почта России сочла нужным не оплачивать лишние сладости, а изъять их, в перечне даже указывается, какие именно конфеты нужно забрать из сундучка и вернуть руководству.
ly4_sveta 02 января 2018 | 01:56
А в великой путинской патриотической действительности
существуют бездомные!? Непорядок...