"Московским бездомным в новогодние праздники устроят экскурсии по историческим местам, чаепития и вручение подарков"

Московским бездомным в новогодние праздники устроят экскурсии по историческим местам города с Дедом Морозом, чаепития и вручение подарков. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты. Акцию устраивает Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Кроме того, общественники совместно с префектурами и управами организуют тематические вечера и лекции, шахматно-шашечные турниры, кружки по интересам и другие мероприятия.